Un navire américain tire des coups d’avertissement sur des patrouilleurs iraniens

Lors du dernier incident, le garde-côte Maui a tiré les coups de semonce après que l’engin d’attaque du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran a «mené des manœuvres dangereuses et peu professionnelles» tout en opérant près de six navires de la marine et un sous-marin naviguant à travers le détroit dans le golfe Persique, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Pentagone, John F. Kirby.

L’incident a marqué la troisième fois en un peu plus d’un mois que des navires d’Iran et des États-Unis se sont dangereusement rapprochés dans ou près du golfe Persique, aggravant les tensions entre les deux pays alors que leurs négociateurs ont repris les pourparlers en vue de renouveler l’accord nucléaire de 2015.

Cette interaction était le premier épisode «dangereux et non professionnel» impliquant l’Iran depuis le 15 avril 2020, a déclaré le Cmdr. Rebecca Rebarich, porte-parole de la cinquième flotte. En 2017, la marine a enregistré 14 de ces interactions harcelantes avec les forces iraniennes, contre 35 en 2016 et 23 en 2015.

Le 2 avril, un navire du Corps des gardiens de la révolution, le Harth 55, accompagné de trois navires d’attaque rapide, a harcelé deux garde-côtes, le Wrangell et le Monomoy, alors qu’ils effectuaient des patrouilles de sécurité de routine dans les eaux internationales du sud du golfe Persique. , a déclaré la Marine. Après environ trois heures de mise en garde des navires américains et de manœuvres défensives pour éviter les collisions, les navires iraniens se sont éloignés.

Le 26 avril, trois engins d’attaque rapide du Corps des gardiens de la révolution islamique iraniens ont navigué aussi près que 68 mètres d’un navire de patrouille côtière de la marine et d’un bateau de patrouille des garde-côtes – le Firebolt et le Baranoff – alors que les deux navires américains patrouillaient dans les eaux internationales. la partie nord du golfe Persique, a déclaré la marine.

Cependant, ces incidents s’étaient pour la plupart arrêtés en 2018 et pendant presque toute l’année 2019, a déclaré le commandant Rebarich. Les épisodes en mer ont presque toujours impliqué les gardiens de la révolution, qui ne relèvent que du chef suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Des analystes militaires américains ont déclaré que lors des deux rencontres d’avril, les navires de guerre iraniens ont ciblé certains des navires de la marine et des garde-côtes les plus petits et les plus légèrement armés de la région, indiquant que les Iraniens voulaient peut-être faire une déclaration sans risque élevé d’attraper leur peuple. tué.

Les croiseurs et destroyers de la marine, qui sont beaucoup plus gros que les navires qui ont été harcelés et transportent un complément d’armes beaucoup plus meurtrier, ont des obus spéciaux de 5 pouces – développés après l’attaque meurtrière en 2000 sur le destroyer Cole au Yémen – conçus pour éliminer les petits engins d’attaque rapide comme ceux des Iraniens. Mais les navires américains ciblés récemment n’ont pas de tels armements à bord.