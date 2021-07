Un navire abandonné retrouvé en Irlande, une vidéo de Tik Tok montre son intérieur fascinant

Des navires abandonnés ont été découverts dans de nombreux endroits dans le passé, cependant, il reste toujours un mystère pour les gens comment les navires sont détruits ou abandonnés au milieu des plans d’eau. Aujourd’hui, un énorme navire a été retrouvé dans l’océan Atlantique à Ballycotton, un village côtier du comté de Cork, en Irlande.

En 2020, le navire s’est échoué sur les rochers en Irlande après une panne de moteur. Après avoir été échoué dans Storm Dennis, le navire fantôme est maintenant à moitié à terre à Ballycotton, Cork.

Un explorateur et photographe a maintenant partagé les images à l’intérieur de la coque rouillée du navire marchand MV Alta et les a partagées sur sa poignée Tik Tok. Les images capturées par le photographe montrent l’intensité du clapotis des vagues contre la coque en ruine.

Selon un rapport du Daily Star, le photographe monte à bord du bateau rouillé pour montrer l’état à l’intérieur. Il montre que les poulies et les cordes utilisées dans le navire ont maintenant été laissées sur le pont. Il continue ensuite en montrant les échelles et les portes du navire qui ont beaucoup rouillé. Sous un très grand angle, l’explorateur montre la structure et la position du navire sur les rochers. Peu de trous et l’état instable du navire est visible dans sa vidéo.

L’explorateur avait téléchargé les images sur l’application de partage de vidéos Tik Tok le 5 juin, le clip a été visionné près de 18 000 fois.

Jusqu’à présent, personne n’a revendiqué la propriété du MV Alta. Selon les rapports, il a navigué autour de l’océan sans équipage pendant plus de 18 mois avant de s’échouer.

Le gouvernement irlandais devra dépenser jusqu’à 10 millions d’euros (8,6 millions de livres sterling) pour retirer le navire de 77 mètres, mais il est peu probable qu’il le fasse car le navire a été endommagé et la ferraille endommagée ne compenserait pas le coût du retrait. . Il semble que le bateau sera laissé sur les rochers pour se désintégrer davantage.

