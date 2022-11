Un naturopathe de Vancouver suspendu après qu’un patient a déclaré qu’il n’avait pas remarqué la tumeur lors de visites répétées

Un naturopathe de Vancouver a été condamné à une amende et temporairement suspendu après qu’un patient se soit plaint de ne pas avoir remarqué une tumeur rectale pendant quatre mois de traitement pour des hémorroïdes.

Jordan Atkinson devra payer 5 000 $ et perdre sa licence pendant 16 jours après avoir signé un accord de consentement avec le College of Naturopathic Physicians of BC, selon un avis public publié vendredi .

Selon l’avis, un ancien patient a déposé plainte lorsqu’un autre professionnel de la santé a diagnostiqué une tumeur au rectum à la suite de “plusieurs rendez-vous” avec Atkinson pour un traitement des hémorroïdes en 2017.

“Le patient s’est plaint que le Dr Atkinson n’a pas réussi à détecter la tumeur parce qu’il n’a pas effectué un examen compétent”, indique l’avis du collège.

Atkinson n’était pas d’accord avec cette allégation, dit le collège, mais il a admis qu’il n’avait pas entièrement documenté ses rendez-vous avec le patient.

Le comité d’enquête du collège, qui enquête sur les plaintes, a conclu que “le traitement du patient par le Dr Atkinson n’était pas conforme à la norme de pratique requise d’un médecin naturopathe dans ces circonstances”, indique l’avis.

Il poursuit en disant qu’Atkinson a également accepté une réprimande et “de faire des efforts raisonnables lorsqu’il existe une barrière linguistique pour s’assurer que ses patients comprennent le plan de traitement et donnent leur consentement éclairé”.

L’avis ne contient aucun détail sur l’état actuel du patient.

CBC a contacté Atkinson pour commentaires.

Jordan Atkinson est un médecin naturopathe basé à Vancouver. (Le laboratoire de la vanité)

Atkinson fait également l’objet d’un procès d’un patient qui allègue qu’il l’a gravement blessée en lui injectant du Botox au visage à la base de son nez.

Selon l’avis de réclamation modifié d’Alyssa Nelson, déposé en février 2021, elle “a ressenti une sensation d’éclatement et une onde de choc subséquente dans tout son corps. La tentative d’injection a perforé son sinus, ce qui a conduit à l’injection d’un produit de comblement directement dans sa cavité sinusale”.

Nelson a allégué que la procédure de 2019 lui avait fracturé l’os de la mâchoire supérieure, causé la mort de certaines de ses dents et entraîné des maux de tête, une vision floue, un trouble de stress post-traumatique et de l’insomnie.

Dans sa réponse à la réclamation de Nelson, Atkinson a déclaré qu’il lui avait donné des informations adéquates sur les risques liés à la procédure et a nié toute responsabilité pour les blessures.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.