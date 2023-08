Un nationaliste russe condamné à rester en prison après avoir accusé Poutine de faiblesse

MOSCOU — Un tribunal de Moscou a statué qu’un éminent nationaliste radical qui accusait le président russe Vladimir Poutine de faiblesse et d’indécision en Ukraine devait rester en prison pour extrémisme.

Igor Strelkov, un officier de sécurité à la retraite qui a dirigé les séparatistes soutenus par Moscou dans l’est de l’Ukraine en 2014 et a été reconnu coupable de meurtre aux Pays-Bas pour son rôle dans l’abattage d’un avion de ligne de Malaysia Airlines cette année-là, a affirmé qu’une mobilisation totale était nécessaire pour La Russie remporte la victoire. Il a déjà critiqué Poutine en le qualifiant de « néant » et de « lâche médiocrité ».

Le tribunal de district de Moscou a ordonné que Strelkov, 52 ans, de son vrai nom Igor Girkin, reste en détention jusqu’au 18 septembre. Strelkov a été arrêté le 21 juillet et fait face à des accusations d’appels à des activités extrémistes. Il risque cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.

L’équipe juridique de Strelkov avait plaidé pour qu’il soit assigné à résidence, invoquant des problèmes de santé.

L’épouse de Strelkov, Miroslava Reginskaya, s’exprimant après le jugement, a déclaré : « la décision du tribunal est injuste et nous ferons appel ».

L’arrestation de Strelkov a été interprétée comme un signe que le Kremlin a durci son approche face aux critiques bellicistes après la rébellion avortée de la compagnie de mercenaires Wagner d’Evgueni Prigojine en juin.

Strelkov a été arrêté près d’un mois après une courte mutinerie lancée par Prigozhin qui a vu les troupes de Wagner capturer le quartier général militaire de la ville méridionale de Rostov-sur-le-Don, puis parcourir jusqu’à 200 kilomètres (125 miles) jusqu’à Moscou pour exiger l’éviction. des plus hauts dirigeants militaires russes.

Prigozhin a été tué le 23 août lorsque l’avion dans lequel il voyageait s’est écrasé. Les services de renseignement américains ont déclaré que l’accident était probablement intentionnel et plusieurs dirigeants occidentaux ont suggéré que Poutine en était derrière.

La révolte constituait la menace la plus sérieuse pour les 23 années de règne de Poutine, érodant son autorité et révélant la faiblesse du gouvernement.

Comme Prigojine, Strelkov a sévèrement critiqué les dirigeants militaires russes pour leur incompétence, mais il a également dénoncé le chef Wagner et a qualifié son action de trahison et de menace majeure pour l’État russe. Les deux hommes ont échangé des insultes à plusieurs reprises et les partisans de Strelkov ont déclaré qu’une enquête criminelle sur ses déclarations avait été ouverte par l’un des mercenaires de Wagner.