Un natif d’Oswego sert au Center for Information Warfare Training – Shaw Local

Le maître de 3e classe Cade Mang, originaire d’Oswego, sert au US Navy Center for Information Warfare Training, l’un des plus grands centres d’apprentissage du Naval Education and Training Command.

En tant qu’étudiant au CIWT, Mang fait partie de la future génération de combattants de l’information. Les étudiants du CIWT apprennent les exigences et les compétences nécessaires pour réussir dans leur nouvelle carrière. Mang a rejoint la Marine il y a deux ans. Aujourd’hui, Mang est technicien en cryptologie.

“Je n’étais pas intéressé à poursuivre une voie universitaire après le lycée, mais j’étais intéressé à suivre les traces de mon père et de mon oncle, tous deux servis dans la marine”, a déclaré Mang dans un communiqué de presse.

Mang a déclaré que les valeurs requises pour réussir dans la Marine sont similaires à celles trouvées à Oswego. “Venir d’une famille militaire m’a beaucoup appris sur la discipline et le travail acharné”, a déclaré Mang. “Cela m’a préparé à diriger tous les types de personnes de tous horizons et de tous horizons.”

Servir dans la marine signifie que Mang fait partie d’une équipe qui prend une nouvelle importance dans l’accent mis par les États-Unis sur la reconstruction de la préparation militaire, le renforcement des alliances et la réforme des pratiques commerciales à l’appui de la stratégie de défense nationale.

“La marine soutient la défense nationale parce que nous sommes la puissance maritime la plus puissante au monde”, a déclaré Mang. “Nous protégeons les choses que nous apprécions le plus en Amérique et sommes la première ligne de défense.”

Mang et les marins avec lesquels ils servent ont de nombreuses opportunités à accomplir pendant leur service militaire. “La première fois que j’ai vu mon nom sur un uniforme de la Marine, je me suis assis en regardant tout le monde et le fait que nous avions réalisé quelque chose de spécial et de plus grand, ensemble”, a déclaré Mang. « Je ne pouvais pas m’empêcher de sourire. C’était un moment de fierté. »

Alors que Mang et d’autres marins continuent de s’entraîner et d’accomplir la mission qui leur est confiée, ils sont fiers de servir leur pays dans la marine américaine. “Cela semble moins servir et non pas un sacrifice mais une opportunité et un honneur de servir et de donner à une mission qui est plus grande que moi”, a déclaré Mang.