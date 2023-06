Un natif d’Oglesby et sa famille avancent dans « America’s Got Talent » – Shaw Local

Les Sharpe Family Singers, qui ont des liens avec Oglesby, ont réussi leur audition dans l’émission de mardi « America’s Got Talent ».

La famille de six chanteurs, dont Ron Sharpe, diplômé du lycée La Salle-Pérou, a reçu l’approbation des juges Simon Cowell, Howie Mandell, Heidi Klum et Sofia Vergara et une ovation debout après leur interprétation de « How Far I’ll Go » de « Moana » de Disney.

La famille Sharpe, qui vit à Basking Ridge, dans le New Jersey, compte 8,5 millions d’abonnés sur TikTok et 1,6 million d’abonnés sur YouTube. En 2019, Ron a interprété «Married to Broadway» à l’auditorium Matthiessen du lycée La Salle-Pérou au profit de Stage 212. Lori Christopherson de Stage 212 les a alors décrits comme une famille Partridge moderne.

Dans l’émission diffusée mardi, Vergara a déclaré à la famille Sharpe qu’ils étaient « la perfection ». Mandel a déclaré qu’il aimait ce qu’ils faisaient et Klum a déclaré que la famille vivait son rêve de chanter avec toute sa famille. Cowell a parlé à travers Vergara, parce qu’il a perdu la voix, les complimentant en leur faisant dire qu’ils étaient américains comme « tarte aux pommes ».

La famille se compose de Samantha, qui est apparue dans « American Idol », Logan et les jumeaux Connor et Aidan.

La famille était destinée à la scène, car Ron et sa femme Barbra se sont rencontrés alors qu’ils jouaient les rôles principaux romantiques Marius et Cosette dans la production originale de Broadway « Les Misérables ».

« Nous avons en fait eu notre premier baiser sur scène avant de nous marier, car c’était dans le spectacle », a déclaré Ron lors de l’émission de mardi.

« De la production à la reproduction », a plaisanté Mandel lors d’un échange avec la famille avant leur représentation.

Ron et Barbra ont vécu dans l’Illinois pendant une courte période, retournant dans la région de New York lorsque Samantha avait environ 3 ans. La famille a également visité la vallée de l’Illinois pour voir des parents, dont la mère de Ron, Audrey.

America’s Got Talent est diffusé à 19 h les mardis sur NBC.