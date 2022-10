Un natif de l’Oregon prend sa retraite du commandement naval au Japon – Shaw Local

YOKOSUKA, Japon – Le capitaine Tim DeWitt, originaire de l’Oregon, dans l’Illinois, a pris sa retraite de la marine américaine après 29 ans de service honorable.

DeWitt a été relevé de son commandement des systèmes d’ingénierie des installations navales en Extrême-Orient lors d’une cérémonie tôt vendredi, a rapporté Tanya King du Navy Office Of Community Outreach.

Adm arrière. Dean VanderLey, commandant du Commandement des systèmes d’ingénierie des installations navales et 46e chef du génie civil, a présidé la cérémonie.

DeWitt a été relevé par le capitaine Lance Flood de Summerville, en Caroline du Sud, qui supervise désormais les équipes régionales d’ingénieurs au Japon et dans la péninsule coréenne.

DeWitt a déclaré qu’il s’agissait d’une opportunité unique, de pouvoir commencer et terminer sa carrière dans la marine avec NAVFAC Far East, une base tactique clé pour la septième flotte de la marine américaine.

« C’est la diversité des personnes et des cultures qui en a fait un endroit vraiment spécial », a déclaré DeWitt. “En travaillant ensemble, nous avons pu faire des progrès sur des projets prioritaires de la flotte qui changent la donne, y compris des installations de simulation de navire à la pointe de la technologie et une nouvelle jetée fixe en béton pour soutenir les navires de la septième flotte à Yokosuka.”

La première affectation à l’étranger de DeWitt remonte à 1994 lorsqu’il est arrivé à Yokosuka pour servir à bord de la frégate USS Rodney M. Davis en tant qu’officier de guerre de surface.

Il est retourné à NAVFAC Far East en 2007 en tant qu’officier des travaux publics.

Le capitaine Tim DeWitt, Naval Facilities Engineering Systems Command Fast East, est relevé par le capitaine Lance Flood lors d’une cérémonie de passation de commandement et de retraite pour DeWitt à bord des activités de la flotte Yokosuka, Japon, le 28 octobre. (Photo d’Izumi Morine, Service de distribution d’informations visuelles de la Défense)

“Ce sont de rares opportunités qui ont permis à la motivation et à la concentration de notre personnel de mettre en évidence ce que NAVFAC apporte au combat en tant que commande de systèmes”, a déclaré DeWitt.

DeWitt est diplômé de l’Université de l’Illinois avec un baccalauréat ès sciences en génie civil et a reçu sa commission en 1993 dans le cadre du programme Naval Reserve Officer Training Corps. Il a conservé son statut d’ingénieur professionnel agréé dans l’État de l’Illinois.

Au cours de la cérémonie, VanderLey a remis à DeWitt la Légion du Mérite, étoile d’or.

DeWitt a également reçu une lettre d’appréciation de Shunko Gakuen, un foyer pour enfants japonais séparés de leurs parents. Les membres de Seabees et de NAVFAC parrainent et soutiennent la maison depuis 1945.

Les responsabilités de commandement de DeWitt dans son dernier poste signifiaient diriger 2 142 personnes dans 11 départements des travaux publics dans deux régions de la Marine. Il a géré 1 milliard de dollars d’investissements pour améliorer les opérations de la septième flotte américaine, du III Marine Expeditionary Force et d’autres activités de la marine et du ministère de la Défense dans toute la région indo-pacifique, selon la citation du prix.

DeWitt a supervisé la construction de trois entraîneurs de navigation, de matelotage et de maniement des navires pour la septième flotte. Son commandement a fourni un soutien opérationnel à l’installation d’opérations de la septième flotte américaine. Son commandement a vu l’achèvement d’un projet de remplacement du Pier 5 de 174 millions de dollars.

En acceptant le commandement, Flood a déclaré: “J’espère tirer parti de cette expérience régionale pour continuer à améliorer le soutien aux combattants agiles de NAVFAC qui a été solidement livré sur la cible par le capitaine DeWitt.”

Flood avait le commandement du 30e régiment de construction navale à Guam pour la septième flotte.

NAVFAC Far East fournit des installations et des services d’ingénierie à la Marine, au Corps des Marines et à d’autres agences fédérales au Japon, en Corée du Sud à Singapour et sur le territoire britannique de l’océan Indien. NAVFAC est le commandement des systèmes qui maintient et soutient les forces de combat expéditionnaires de la Marine, fournit une réponse technique d’urgence et assure la sécurité énergétique et la gérance de l’environnement.