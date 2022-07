Un natif de Dixon reçoit le prix Golden Bull et une bourse – Shaw Local

LOUISVILLE, Ky. – Molly Biggs, originaire de Dixon, a été l’une des quatre récipiendaires du prix Golden Bull Achievement Award lors de la cérémonie de remise des bourses et de remise des prix Bluegrass.

Les prix ont été remis le 31 juillet lors de la Junior National Hereford Expo. Biggs a reçu une sculpture de taureau en bronze et une bourse de 2 000 $.

Biggs sera junior à la Kansas State University et étudie la communication agricole, le journalisme et les sciences animales. Biggs espère être un défenseur de l’industrie agricole, en augmentant la transparence entre les producteurs et les consommateurs. Biggs espère siéger à un conseil agricole ou en tant que futur conseiller.

La Hereford Youth Foundation of America et la National Hereford Women ont décerné 33 000 $ lors de l’exposition de cette année et attribueront plus de 200 000 $ en 2022 à des membres juniors méritants pour les aider dans leurs efforts académiques.

La Hereford Youth Foundation of America, créée en 1986, est une société à but non lucratif 501 (c) (3) dédiée exclusivement à l’érudition et au soutien éducatif des jeunes dans l’élevage de bétail Hereford. La mission de la Hereford Youth Foundation of America est d’encourager, de reconnaître et de récompenser le développement des compétences de vie et des valeurs de la prochaine génération de leaders en offrant des opportunités d’éducation, de bourses et de leadership à Hereford Youth.