Un natif de Dixon prêt pour une course record – Shaw Local

Spencer Seggebruch, originaire de Dixon, n’a pas commencé à être un champion cycliste. Mais après avoir commencé à rouler alors qu’il se remettait d’une opération au genou, il a continué.

Membre de l’équipe américaine, Seggebruch a participé à des compétitions internationales de cyclisme sur piste et a été championne nationale en 2021 aux championnats nationaux américains de cyclisme sur piste.

Après avoir remporté deux médailles d’argent et une de bronze dans trois courses différentes aux championnats nationaux de l’année dernière, Seggebruch en attend plus la semaine prochaine aux championnats nationaux américains de cyclisme sur piste 2023 au vélodrome olympique de Carson, en Californie, situé dans la région de South Bay à Los Angeles. .

« Je voudrais une rédemption », a déclaré Seggebruch. « Ma préparation a été un peu plus concentrée cette année qu’elle ne l’a été au cours des deux dernières années, lorsque je participais à des courses internationales lors de Coupes du monde. J’ai réorienté mon attention vers les championnats nationaux, et c’est mon principal objectif cette année.

Seggebruch participe à des compétitions de cyclisme sur piste, qui se déroulent toujours sur un vélodrome, une piste en bois inclinée où les coureurs s’affrontent à la fois dans des sprints et des courses d’endurance. Seggebruch est un coureur d’endurance, axé sur la poursuite individuelle, qui est un contre-la-montre de 4 kilomètres sur piste en départ arrêté. Il démarre sur son vélo dans une porte, et lorsque le compte à rebours se déclenche pour commencer la course, la porte libère le vélo et il décolle.

Aux championnats nationaux américains, Seggebruch et d’autres coureurs d’endurance participent à un omnium international, qui consiste en quatre courses au cours d’une seule journée, deux le matin et deux l’après-midi. L’omnium propose quatre styles de course différents :

• Une course scratch, où tous les coureurs partent en même temps et le premier à traverser est le vainqueur

• Une course de tempo, où chaque tour vaut un point pour celui qui franchit la ligne de départ en premier à chaque tour, avec des points additionnés à la fin pour déterminer le vainqueur

• Une course à élimination, où le dernier coureur à franchir la ligne de départ à chaque tour est retiré de la course et la compétition est réduite au fur et à mesure que la course avance

• Une course aux points, où chaque 10e tour est un sprint, et les quatre meilleurs coureurs de chaque obtiennent des points, qui sont additionnés à la fin et celui qui en a le plus est le vainqueur.

Les coureurs accumulent des points sur les quatre courses, et celui qui en a le plus à la fin est le gagnant. Une bonne performance dans une course peut compenser une moindre performance dans une autre.

« C’est simple et compliqué à la fois », a déclaré Seggebruch. «Les coureurs ont des forces et des faiblesses différentes, et ils élaborent une stratégie pour un omnium basé sur cela. Il y a une grande composante mentale à cela; avec toutes les pièces mobiles, on a l’impression de jouer aux échecs sur un vélo.

Spencer Seggebruch, natif de Dixon (Photo fournie par Spencer Seggebruch)

Seggebruch a commencé dans le monde de la course à 20 ans, alors qu’il était étudiant en mathématiques à SIU Edwardsville. Chaque cycliste commence dans la catégorie 5, et à mesure qu’il acquiert de plus en plus d’expérience, gagne des courses et accumule des points, il peut gravir les échelons jusqu’à la catégorie 1, qui est composée principalement de coureurs professionnels.

Seggebruch vit à Saint-Louis avec sa femme Paige et sa fille Mara Jo, âgée de 17 mois, et travaille pour la société d’investissement RT Jones. Il est membre du Big Sharks Cycling Club et court pour l’équipe Chaney Windows and Doors UCI Track Trade.

Il a déclaré que son parcours de cycliste débutant à cycliste de niveau élite était graduel.

« J’ai joué au hockey sur glace en grandissant, mais j’ai eu une blessure au genou qui m’a empêché de faire beaucoup de choses après avoir subi une intervention chirurgicale. Je suis une personne très active et une personne compétitive, et le cyclisme a toujours été une chose à laquelle j’ai prêté une certaine attention. J’ai regardé le Tour de France chaque été, j’avais un VTT et j’aimais rouler, alors j’ai décidé d’essayer la course comme moyen de rester actif et compétitif », a déclaré Seggebruch. « J’ai fait le truc récréatif pendant quatre ou cinq ans et j’ai vraiment aimé ça, et je me suis aussi un peu amélioré. c’est amusant de voir vos progrès, ne serait-ce qu’un peu. Mais ensuite, il y a eu un tournant : je me suis marié en 2015 et ma femme a décidé de commencer des études de droit un mois avant notre mariage, donc j’ai fini par avoir beaucoup de temps libre.

« Je pensais que je ferais plus de vélo, et au fur et à mesure que je m’améliorais, j’ai commencé à courir plus, puis à voyager pour plus de courses. Je me suis toujours dit que je continuerais jusqu’à ce que j’arrête de m’améliorer, juste pour voir à quel point je peux devenir bon… et nous voici huit ans plus tard et je suis dans l’équipe des États-Unis. Je sens que je me rapproche d’être au sommet pour ce que mes objectifs auraient pu être.

Le cyclisme a emmené Seggebruch partout dans le monde; l’an dernier, il a couru en Colombie, au Canada et en Belgique. Il a déclaré que les visites dans différentes parties du monde lui avaient vraiment ouvert les yeux sur la façon dont le sport cycliste est perçu dans le monde.

«Je ne suis pas vraiment un grand voyageur, mais certaines de mes courses se sont déroulées dans des endroits étranges. Mais s’il y a une ligne de départ/d’arrivée quelque part, cela m’est égal, je serai là », a déclaré Seggebruch. « Vous apprenez vraiment ce que le cyclisme signifie pour les autres pays lorsque vous courez là-bas – et vous apprenez très rapidement que les États-Unis ne donnent pas la priorité au cyclisme comme les autres pays.

« En Belgique, par exemple, le cyclisme pour eux est comme le football en Amérique du Sud ou le football aux États-Unis. Cela fournit beaucoup de ressources et produit certains des meilleurs cyclistes du monde. Le système gouvernemental est structuré de sorte que tout ce qu’ils font est subventionné afin qu’ils puissent simplement rouler et rouler, et c’est vraiment cool de rivaliser avec des cyclistes avec des antécédents comme ça.

En septembre, Seggebruch tentera de battre le record américain de l’heure. Il se rendra à Grenchen, en Suisse, juste au nord de Berne, pour essayer de rouler plus loin en une heure que tout autre cycliste de l’histoire des États-Unis.

Le record actuel est de 53,037 kilomètres, établi en 2016 par Tom Zirbel. Seggebruch a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun coureur essayant de battre le record au cours des sept dernières années.

«Ce n’est pas tenté très fréquemment; c’est un peu comme une référence que beaucoup de cyclistes professionnels tentent davantage vers la fin de leur carrière, un peu comme une façon d’essayer de faire une déclaration et de laisser un héritage », a déclaré Seggebruch. « Chaque pays a son propre record, et il y a aussi un record du monde global, mais il y a des cases que je ne coche pas pour être éligible pour tenter le record du monde, des choses qui ne sont pas accessibles pour moi qui suis toujours considéré comme un pilote amateur .

« Même si je deviens père que le record du monde, ça ne compterait pas. »

L’événement est un contre-la-montre sur un vélodrome couvert de 250 mètres. Partant d’un départ arrêté dans une porte, Seggebruch décollera lorsque le chronomètre commencera et verra jusqu’où il peut rouler en une heure.

Il travaille avec une société de conseil, Anemoi Labs/WattShop, qui a organisé deux précédentes tentatives réussies pour battre le record du monde. L’entreprise dispose d’experts qui peuvent déterminer les pistes les plus rapides en fonction des conditions météorologiques, de l’altitude et de la période de l’année, ainsi que de la température à l’intérieur du vélodrome, de l’angle d’inclinaison et de la forme exacte de la piste, qui varient puisque les pistes sont fait de bois. La piste de leur choix se trouve en Suisse, qui, selon Seggebruch, est considérée comme une voie rapide.

La banque joue également un rôle dans la façon dont les coureurs attaquent la tentative.

« Vous voulez rester aussi près du centre que possible, car plus vous montez haut, plus vous roulez loin », a déclaré Seggebruch. « Au fur et à mesure que la course avance, il est facile de rouler un peu plus loin à chaque tour, et cela représente plus de 217 tours – et, espérons-le, plus. L’objectif est de parcourir la distance de 250 mètres aussi efficacement que possible, afin de ne pas finir par rouler un peu plus loin et de nuire à votre distance mesurée officielle.

Avec sa concentration sur l’entraînement pour les championnats nationaux au cours des derniers mois, Seggebruch est convaincu qu’il aura suffisamment de temps après la compétition pour se concentrer sur le record de l’heure. Il se rendra à Derby, en Angleterre, au Royaume-Uni, deux fois au cours des trois prochains mois pour des tests aérodynamiques et un record d’heures d’entraînement, puis il se rendra en Suisse en septembre pour la tentative officielle.

« J’ai l’impression que l’entraînement pour ces deux événements se complète assez bien », a déclaré Seggebruch. « L’entraînement est très spécifique à la course que vous courez ; vous entrez dans des entraînements où il ne s’agit pas seulement de devenir plus fort ou plus rapide, mais de construire une qualité exacte dont vous avez besoin dans votre profil de puissance. Le record de l’heure est considéré comme un événement long et les systèmes énergétiques nécessaires pour cela sont différents de l’omnium.

« Mais j’aurai assez de temps pour faire la transition à l’entraînement entre les nationaux en juillet et la tentative de record de l’heure en septembre. Je suis excité et j’ai hâte d’y être; J’ai l’impression que mes capacités et mes forces sont bien adaptées pour cela, et je sens que je peux battre le record – et je vais donner tout ce que j’ai pour y arriver.