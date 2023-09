Un natif de Crystal Lake rentre chez lui pour interpréter « What the World Needs Now » – Shaw Local

Megon McDonough a vu son premier film lorsqu’elle était jeune enfant au théâtre Crystal Lake, maintenant connu sous le nom de Raue Center for the Arts.

En octobre, elle reviendra dans ce théâtre en tant que chanteuse de renommée nationale.

« Quand je joue là-bas, je suis transporté dans le temps », a déclaré McDonough, qui vit maintenant à Huntley et joue de la musique folk, pop et jazz à travers le pays depuis plus de quatre décennies.

McDonough rejoindra le légendaire pianiste de jazz Fred Simon et le bassiste Jon Paul pour « What the World Needs Now », mettant en vedette les succès du compositeur Burt Bacharach et du parolier Hal David.

Le spectacle aura lieu à 15 heures le 22 octobre au Raue, 26 N. Williams St. Les billets coûtent entre 30 $ et 40 $, ou entre 21 $ et 28 $ pour les membres RaueNOW, et sont disponibles sur rauecenter.org.

McDonough a joué au Raue plusieurs fois auparavant et figure toujours sur la liste des artistes potentiels du théâtre à faire venir, a déclaré Richard Kuranda, PDG du Raue Center et directeur artistique fondateur de Williams Street Repertory, la compagnie de théâtre professionnelle interne du centre.

« C’est une véritable héroïne de sa ville natale », a déclaré Kuranda. « Elle est devenue une artiste tellement incroyable. Je pense que le public va vraiment se connecter avec elle, et la musique de Burt est toujours amusante, toujours un bon moment.

Septième des neuf enfants nés de feu Jim et Jane McDonough à Crystal Lake, McDonough a grandi en écoutant la musique qu’elle interprète aujourd’hui. Ses parents étaient impliqués dans le théâtre de la région.

« C’était magique », a déclaré McDonough à propos de sa jeunesse. « Nous avons toujours été encouragés à être créatifs et à chanter, et c’était une famille très active à l’époque. … Chanter et jouer m’ont attiré beaucoup d’attention, alors j’en ai fait une carrière.

McDonough a écrit sa première chanson à 11 ans, a remporté un concours de chant sur la radio WLS à 14 ans et a obtenu un contrat d’enregistrement en tant que chanteuse folk. Elle a sorti quatre albums entre 1972 et 1974 et compte désormais une douzaine d’albums solo à son actif.

Après avoir déménagé en Californie à l’âge de 17 ans, elle part en tournée avec John Denver, Steve Martin, Harry Chapin et d’autres.

«Je dis que je me suis enfuie de chez moi avec la permission de ma mère», a-t-elle déclaré.

Megon deviendra plus tard l’un des premiers membres des Four Bitchin’ Babes, en tournée avec eux de 1990 à 2001.

Elle a toujours été fan du duo Bacharach et David, qui a écrit pour certains des plus grands noms de l’industrie du disque, dont Dionne Warwick, Tom Jones, Gene Pitney, Bobby Vinton et Lou Johnson.

Elle a alors eu l’idée de réaliser une sorte de spectacle hommage.

« Beaucoup de gens me connaissaient en tant que chanteur folk, et c’est vraiment une chance de vraiment me diversifier et de chanter des chansons avec lesquelles beaucoup d’entre nous ont grandi. »

Elle a demandé à Simon et Paul de la rejoindre, et les deux ont accepté.

« Nous avons simplement dit : ‘Hé, réunissons-nous et écoutons quelques chansons’, et c’était facile », a déclaré McDonough. «C’est toujours un indicateur. C’était si facile. … J’ai l’impression d’arriver avec l’équipe A. »

Les trois ont présenté le spectacle pour la première fois au Studio5 à Evanston. Des générations de fans étaient présentes et le public a chanté avec eux.

« Il y a juste ces émissions où toutes les étoiles s’alignent. … Cela a décollé », a déclaré McDonough. « Les gens disaient : « Nous adorons cette série. Nous aimerions en voir davantage.

« Bien sûr, c’est mon groupe démographique, mais les jeunes semblent aussi l’apprécier. Les gens y amènent leurs petits-enfants, et je ne pense pas que la musique de Burt Bacharach et de Hal David se démodera un jour. C’est classique. C’est emblématique.

Le spectacle présente certaines des chansons les plus célèbres de Bacharach, telles que « I Say A Little Prayer », « Walk On By », « Close To You », « Raindrops Keep Fallin’ on my Head », « What The World Needs Now », « Alfie », « The Look of Love » et « Je ne tomberai plus jamais amoureux ».

La collaboration entre Bacharach et David a commencé en 1957, et leur chanson « The Story of My Life » a fait sa marque dans les charts de musique country américaine un an plus tard.

Lou Johnson a sorti la première version du hit du duo « (There) Always Something There to Remind Me ». « Walk on By » est devenu l’un des numéros classiques de Warwick, tandis que Dusty Springfield a gagné en notoriété avec leurs chansons « Do You Know the Way to San Jose ? » et « Wishin’ and Hopin ».

Toutes leurs chansons sont édifiantes, a déclaré McDonough, qui interprétera une partie de sa propre musique dans la seconde moitié de sa performance à Raue.

« C’est ce que j’espère que les gens retiendront », a-t-elle déclaré. « La vie est dure, et c’est une soirée où l’on laisse tout en dehors du théâtre pour entrer et revenir à une époque peut-être plus simple. Certes, pour moi, c’était une époque plus simple, et c’est juste une plongée profonde dans la musique.