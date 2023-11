Un natif de Chattanooga travaille sur une nouvelle technologie de sécurité aquatique chez Tennessee Tech

Alexandre Brant

À l’été 2017, une foule nombreuse profitait de l’eau du parc d’État de Cummins Falls lorsque, à leur insu, une tempête faisait rage en amont. Comme le ciel était encore clair aux chutes, les gens ont été surpris lorsque le niveau de l’eau a augmenté d’environ six pieds en quelques minutes. Deux nageurs ont perdu la vie dans l’eau au courant rapide.

Depuis lors, des capteurs de crue soudaine ont été installés dans le parc, cependant, un natif de Chattanooga et étudiant en Tennessee Tech contribue à donner aux gardes du parc une idée encore meilleure des moments où il n’est pas sûr de se trouver aux chutes.

Alexander Brant, diplômé en géologie avec une concentration en géologie environnementale, s’est attaqué au projet dans le cadre du programme de subventions Creative Inquiry Summer Experience (CISE) de Tech. Le programme fournit une aide monétaire pour des stages d’été rémunérés qui aident les étudiants à développer des compétences en recherche et en enquête créative.

« Des efforts ont été déployés pour installer des pluviomètres et quelques autres choses qui nous permettent d’avertir les gens lorsqu’il n’est pas sécuritaire d’aller au parc, mais avec beaucoup de ces calculs, ils ont oublié une chose importante : infiltration », a déclaré M. Brant.

L’infiltration, a-t-il expliqué, se produit lorsque l’eau de pluie s’infiltre dans le sol. S’il y a plus d’eau de pluie que ce que le sol peut absorber, l’eau reste à la surface du sol et devient un ruissellement, ce qui peut provoquer des inondations. Le système d’avertissement de crue soudaine à Cummins Falls devait inclure ce calcul afin de prédire plus précisément quand les niveaux d’eau pourraient augmenter rapidement.

« Pour mes recherches au CISE, je me suis concentré sur l’obtention de ces mesures du taux d’infiltration afin de mieux comprendre le bassin versant, qui est le bassin versant de Blackburn Fork, qui alimente les chutes Cummins », a déclaré M. Brant. “Nous voulions voir ce qui pourrait se passer ou quel type de techniques pouvons-nous utiliser pour pouvoir identifier et mettre en œuvre dans le système d’alerte.”

Au cours de l’été dernier, M. Brant, qui est né et a grandi dans la Scenic City, a visité plus de 20 sites pour tester les taux d’infiltration le long de la rivière Blackburn Fork.

“Je restais généralement sur un site pendant environ une heure ou une heure et demie, ce qui est assez long quand on est assis dehors au milieu d’un champ ouvert sous le soleil”, a-t-il déclaré en riant. « Mais c’était vraiment une expérience merveilleuse d’aller sur le terrain et de prendre ces mesures. Cela m’a aidé à acquérir beaucoup d’expérience.

Même s’il vient de recevoir la subvention l’été dernier, M. Brant travaille sur le projet depuis sa première année. Il a travaillé aux côtés de son camarade Jason Gentry en 2020, qui lui a fait découvrir le système d’alerte aux inondations. Malheureusement, Gentry est décédé en 2022, mais M. Brant a poursuivi ses recherches tout au long de sa propre carrière de premier cycle avec le soutien de son conseiller de projet, Evan Hart, professeur de sciences de la terre à Tech.

C’est la gentillesse et la camaraderie des étudiants en technologie qui ont convaincu M. Brant de venir à l’université, a-t-il déclaré. Il a visité le campus en 2020, peu après la tornade qui a détruit une grande partie de maisons à Cookeville et tué 19 personnes. Il a été impressionné de voir des étudiants en technologie se réunir par la suite pour donner de leur temps pour aider au nettoyage et prendre soin des personnes touchées.

« J’ai vu tout le monde travailler ensemble et créer des liens », a-t-il déclaré. « Cela m’a donné envie de venir en Tech. Je me suis juste dit : « Mec, c’est un département incroyable ; c’est un campus incroyable. Alors, je suis en quelque sorte tombé amoureux.

Maintenant, M. Brant travaille à terminer sa dernière année et prévoit continuer à travailler sur la mesure de l’infiltration d’eau pour son projet senior. Il espère qu’en plus d’acquérir de l’expérience dans son domaine, le travail qu’il effectue servira également à améliorer la sécurité des visiteurs de Cummins Falls et, ultimement, à sauver des vies.

“J’espère que nous pourrons faire une différence”, a-t-il déclaré.