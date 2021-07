Un nail art inhabituel sur un ongle amuse les internautes, beaucoup suggèrent des noms uniques

Ces dernières années, le nail art est devenu très populaire. Les artistes des ongles expérimentent des matériaux inhabituels pour faire ressortir leurs ongles créatifs. Les artistes utilisent généralement des pointes françaises, des paillettes, des extensions et des vernis à ongles en gel pour faire du nail art. Mais dans une vidéo publiée sur le site de partage de photos et de vidéos, on voit l’artiste faire un design bizarre mais créatif. Bien que cela ait l’air joli, les gens sont venus avec des noms uniques pour cela.

La vidéo a été partagée par ILYSM Nails sur leur compte Instagram. Le clip montrait une petite main créée comme une extension sur les doigts d’un client. La créativité est allée encore plus loin lorsque la fausse main avait également son propre ensemble d’extensions d’ongles et un anneau. Le nail art prêt à l’emploi était assez impressionnant.

La vidéo demandait aux gens de suggérer des noms pour le nail art unique. La voix off dans la vidéo a révélé que jusqu’à présent, le nom «Handgela» est gagnant.

Partagée le 9 juillet, plus de 4 800 personnes ont aimé la photo et la publication a recueilli plusieurs commentaires suggérant des noms pour le nail art unique, tandis que certains ont suggéré à l’artiste de compléter la main entière.

L’un des utilisateurs d’Instagram a écrit: « Je pense que ce clou ne sera pas utile de sitôt, bestie. » Un autre a dit que le pouce dans le nail art lui faisait peur. « Faites un pied et peignez les orteils. Omg, ce serait tellement drôle », a déclaré un troisième. En parlant des noms, certaines personnes ont convenu que Handgela était le nom idéal, tandis que d’autres ont suggéré des noms comme Fingerlina, Handrea, Angela, Nail Horan, Nailtalia et Thumbelina.

Ce n’est pas la première fois que ILYSM Nails attire l’attention et fait vibrer Internet avec son nail art unique. Plus tôt cette année, ils ont partagé un clip mettant en vedette une artiste des ongles utilisant des légumes pour son choix de manucure.

L’artiste colle d’abord un oignon de printemps sur son ongle et sécurise sa place en utilisant du vernis gel dessus. Ensuite, elle sculpte le morceau d’oignon en forme d’ongle à l’aide d’une lime électrique. Le résultat final est bluffant.

Avez-vous déjà essayé une forme de nail art ?

