Un nageur russe bat le record du monde

Kliment Kolesnikov a battu la marque de longue date aux championnats de Russie

Kliment Kolesnikov a anéanti le record du monde du 50 m dos en remportant la victoire aux championnats russes en petit bassin à Kazan mercredi.

Kolesnikov a enregistré un temps de 22,11 secondes pour sa course, dépassant le précédent record de 22,22 établi par le Français Florent Manaudou aux Championnats du monde en petit bassin en 2014.

Le temps de Manadou avait été parmi les records les plus anciens de la natation masculine avant que Kolesnikov ne dépasse le Français.

Les nageurs russes restent interdits de compétitions internationales officielles en raison du conflit en Ukraine, bien que l’instance dirigeante de la FINA ait déclaré que les records établis lors d’événements nationaux compteront tant qu’ils respecteront les normes requises.

Comme l’a noté le site Web de natation swimswam.com, Kolesnikov détient trois des cinq temps les plus rapides jamais enregistrés au 50 m dos en petit bassin.

Le nageur de 22 ans, né à Moscou, a été médaillé d’argent du 100 m dos aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, terminant juste derrière son compatriote Evgeny Rylov.

Kolesnikov a également décroché une médaille de bronze au 100 m nage libre au Japon.

Kolesnikov est six fois champion du monde de natation en petit bassin, où la compétition se déroule dans un bassin de 25 mètres, par opposition au grand bassin de 50 mètres.

Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a félicité Kolesnikov pour sa performance à Kazan, notant qu’il est resté concentré malgré l’interdiction des événements internationaux.

“Le record du monde prouve une fois de plus que les athlètes russes sont de vrais combattants”, dit Matytsine. “Malgré l’énorme pression qu’ils subissent, non seulement les gars ne se découragent pas, mais au contraire, ils continuent d’obtenir les meilleurs résultats et d’établir des records du monde.”

Le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, a également salué cet exploit.

« C’est un événement très important pour la natation mondiale et pour le sport russe en général. Maintenant, nous avons de très bonnes compétitions, elles se déroulent à un haut niveau, cela n’a pas disparu. dit Pozdnyakov.

Les championnats russes en petit bassin se déroulent à Kazan dans le cadre des «Jeux de l’amitié» plus larges, qui accueillent des athlètes de nombreux pays pour une série de tournois de natation.