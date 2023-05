Un nageur québécois de 72 ans qui lutte contre le cancer remporte l’or aux championnats canadiens

De son lit d’hôpital à Sherbrooke, au Québec, Lina Courtois visualise sa routine de natation artistique. Elle pointe ses orteils et étend ses membres, s’imaginant dans la piscine. C’est mardi, le jour de la semaine où la femme de 72 ans interrompt son entraînement pour recevoir une chimiothérapie.

Le traitement la laisse épuisée, mais elle ne veut rien manquer. Luttant contre le cancer, elle se concentre toujours sur la destruction de ses propres records, un coup à la fois.

La native de Ste-Catherine-de-Hatley, au Québec, est rentrée chez elle dimanche après les Championnats canadiens de natation artistique à Calgary, où elle a participé à sa toute première routine de natation artistique et remporté des médailles d’argent et d’or.

Elle a également remporté la médaille d’or au 100 mètres papillon et au 400 mètres QNI aux Championnats canadiens des maîtres nageurs la semaine dernière, également à Calgary.

Nageuse de longue date et ancienne professeure d’éducation physique, Courtois a décidé en septembre dernier qu’elle avait besoin d’un nouveau défi et s’est lancée à fond pour concourir pour les meilleurs prix au Canada et à l’étranger en natation artistique.

Lina Courtois a passé une grande partie de sa vie à nager, mais en septembre, elle a décidé de s’essayer à la natation artistique. En décembre, on lui a diagnostiqué un cancer du sein. (Soumis par Lina Courtois)

En décembre, on lui a diagnostiqué un cancer du sein.

Mais elle n’était pas découragée.

« Mon entraîneur me dit que c’est fou. Je sais que c’est fou », a déclaré Courtois à propos de l’entraînement et de la compétition en natation artistique et en course.

Son entraîneur, Sandrine Lemire, travaille généralement avec de jeunes enfants plus proches de sept ans que de 70 ans, mais elle a été impressionnée dès le premier instant où elle a vu Courtois dans l’eau.

Sandrine Lemire, à gauche, qui entraîne Courtois, dit avoir été impressionnée par son élève la première fois qu’elle l’a vue dans l’eau. (Soumis par Lina Courtois)

« Elle est incroyable. Elle sourit toujours. Elle vient à chaque pratique et elle travaille fort même si elle a eu sa chimio la veille. Je suis vraiment impressionnée par son éthique de travail », a déclaré Lemire, qui a voyagé avec son prodigieux élève à Calgary.

Mais ce fut un début stressant pour Courtois.

« J’étais très nerveuse, a-t-elle dit à propos de sa première participation aux Championnats canadiens de natation artistique. Elle a dit que certains des autres nageurs de sa catégorie concouraient en natation artistique depuis des décennies.

Mais la natation n’est pas qu’une activité pour passer le temps. C’est ainsi que Courtois repousse ses limites.

‘Elle est incroyable. Elle est toujours souriante. Je suis vraiment impressionné par son éthique de travail », a déclaré Lemire, qui a voyagé avec Courtois à Calgary. (Alison Brunette/CBC)

« J’ai un esprit de compétition. Je veux voir si je peux m’améliorer. Comme quand je nage le papillon, si mon temps s’améliore, ma santé s’améliore, donc j’ai vraiment besoin d’être testé. Ce n’est pas juste pour le plaisir de s’entraîner. ça », dit-elle.

S’entraîner tout en suivant un traitement contre le cancer du sein a également signifié apprendre des leçons d’humilité, dit Courtois.

Après s’être sentie épuisée par la chimiothérapie, elle a dû s’habituer à passer moins de temps dans la piscine, augmentant lentement sa force et son énergie pour s’entraîner.

« Maintenant, j’en fais moins, et je dois accepter d’en faire moins », a-t-elle déclaré.

Les autres à la piscine la regardent parfois à cause de sa tête rasée, même lors des compétitions à Calgary, dit-elle. Elle s’attend à des regards plus curieux après l’ablation d’un de ses seins cet été.

« Mais je vais m’adapter », a-t-elle déclaré. « Cette année, c’est l’entraînement. L’année prochaine, je serai encore meilleur. ».

Serge St-Pierre, marié à Courtois depuis 32 ans, filme la routine de sa femme pour qu’elle l’analyse lors d’une chimiothérapie à l’hôpital. (Alison Brunette/CBC)

« Complètement exceptionnel »

Encourageant le champion de natation depuis les gradins, Serge St-Pierre décrit sa femme de 32 ans comme une « battante ».

« C’est une personne vraiment spéciale », a déclaré St-Pierre. « Son énergie est tout à fait exceptionnelle. »

En tant que fan, St-Pierre ne se contente pas de rester sur la touche. Il a joué un rôle essentiel en aidant Courtois à s’entraîner, en filmant sa routine pour qu’elle l’analyse à l’hôpital afin qu’elle puisse améliorer son jeu.

Inspiré par sa femme, St-Pierre a également commencé à nager en compétition et participera également à la compétition dans sa catégorie à Calgary, bien qu’il concède qu’il ne sera peut-être pas doté des mêmes dons que son partenaire.

« Je ne suis pas aussi bon qu’elle », a-t-il dit en riant. « C’est une machine. »