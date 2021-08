Un nageur olympique porte un masque facial de chat tout en recevant la médaille d’or

En plus d’être un événement sportif international, les Jeux olympiques en cours dans la ville de Tokyo sont également uniques car ils se déroulent au milieu d’une pandémie. Et pour cette raison, les athlètes portent des masques faciaux d’une variété de couleurs et d’imprimés. Cette semaine, le nageur russe Evgeny Rylov était sous le feu des projecteurs non seulement pour avoir remporté l’or au 100 mètres dos devenant le premier Russe en 25 ans à gagner dans la piscine, mais aussi pour avoir insisté pour porter un masque facial à imprimé de chat au podium.

L’olympien de 24 ans adore certainement les chats, car l’athlète a déclaré à rt.com qu’il était sur le point de pleurer lorsque les organisateurs lui ont dit de porter un autre masque. Le masque de chat était un cadeau à Rylov de sa petite amie qui gère une page Instagram où elle publie des photos de modèles de chats. Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo lors de l’événement ont déclaré à Rylov qu’il ne pouvait pas porter le masque. À ce moment-là, l’athlète s’est retrouvé dans une situation car il ne voulait pas se disputer avec les organisateurs des Jeux Olympiques.

L’amour de Rylov pour ses animaux de compagnie félins est assez visible sur son compte Instagram. Dans sa dernière publication sur Instagram, Rylov est vu arriver à Moscou avec sa petite amie l’accueillant alors qu’ils s’embrassaient tous les deux portant le célèbre masque de chat.

Dans une autre publication sur Instagram, Rylov a publié une photo dans son équipement de natation avec le masque facial de chat alors qu’il exprimait sa gratitude à ses partisans. Écrit en russe, Rylov a mentionné dans la légende : « C’était une bonne course. Les gars, merci. Je suis heureux de faire partie de l’équipe. Conservant son humilité, l’athlète a en outre écrit : « Je n’ai pas réussi à nager aussi bien que je le voulais, mais j’ai essayé. Merci beaucoup à tous pour votre soutien, c’est important. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes à venir. »

Rylov a remporté la finale du 100 m dos à Tokyo, battant son compatriote Kliment Kolesnikov de seulement 0,02 seconde.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici