Un nageur malaisien parle d’abus sexuels présumés par un entraîneur

Une ancienne nageuse de l’équipe nationale malaisienne dit qu’elle espère devenir un « catalyseur du changement » après sa décision de briser les tabous de parler d’agression sexuelle présumée par un entraîneur.

L’histoire de Cindy Ong est la dernière à mettre en lumière les abus physiques et sexuels dans le sport et fait suite à une litanie de plaintes de collègues nageurs, gymnastes et patineurs.

Mais sa décision de devenir publique est particulièrement rare et difficile dans un pays où le conservatisme social décourage souvent les gens de s’exprimer.

Aujourd’hui âgée de 37 ans, elle a raconté à l’AFP comment les abus ont commencé lorsque l’entraîneur l’a touchée de manière inappropriée au début de son adolescence. Il l’a également harcelée plusieurs années plus tard après son retour d’études à l’étranger.

« Il y a eu beaucoup de préparation au fil des ans », a déclaré Ong, qui reste un nageur à succès, remportant cinq médailles d’or et deux d’argent au Championnat du monde des maîtres FINA 2019 en Corée du Sud.

« Il m’a fait penser qu’il s’intéressait à moi. Il a dit des choses comme ‘Je t’attendrai’. »

Ong a déclaré qu’elle se sentait impuissante à arrêter l’entraîneur de l’équipe nationale, qui a environ 15 ans de plus qu’elle. Le dénoncer aux autorités sportives ou à la police ne lui venait pas à l’esprit.

Le nageur, qui a grandi dans la ville d’Ipoh, dans le nord de la Malaisie, a déclaré que s’exprimer aurait été considéré comme « extrêmement tabou ».

« C’était juste une autre époque, et il n’était pas possible de parler. Je n’ai rien dit à mes parents, je n’ai rien dit à mes amis. »

Mais Ong a déclaré que c’était un « secret de polichinelle » qu’il était soupçonné d’abus et qu’il aurait agressé sexuellement d’autres nageurs.

Pour l’instant, la mère de trois enfants a décidé de ne pas porter plainte contre l’entraîneur ni de le nommer publiquement, estimant que trop de temps s’est écoulé. Il ne fait plus partie de l’équipe nationale, a-t-elle déclaré.

Mais Ong veut aider les autres en attirant l’attention sur ce qu’elle pense être des abus endémiques dans le sport dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

« Honnêtement, j’essaie très fort de défendre, de pousser et de m’utiliser comme une plate-forme et une voix pour beaucoup d’autres personnes », a-t-elle déclaré.

« J’espère être un catalyseur de changement. »

Libéré

Ong a été inspiré par l’adolescente Ain Husniza Saiful Nizam, qui a récemment déclenché un débat national en Malaisie sur le harcèlement à l’école après avoir critiqué son professeur sur TikTok pour avoir fait une blague sur le viol.

« Je voulais juste faire écho à cela et dire – regardez les gars, cela se produit aussi dans le sport », a déclaré Ong, qui a été membre de l’équipe nationale de natation de Malaisie pendant plusieurs années avant d’aller étudier aux États-Unis à l’âge de 17 ans.

Elle souhaite que les autorités lancent une campagne pour lutter contre les abus dans le sport et espère encourager le dépôt d’un projet de loi sur le harcèlement sexuel longtemps retardé au parlement, considéré comme essentiel pour renforcer la protection des femmes.

Alors que beaucoup ont soutenu sa décision de s’exprimer, l’accueil n’a pas été universellement chaleureux.

Elle a fait face à un barrage de commentaires obscènes en ligne et quelqu’un lui a même envoyé une vidéo obscène – un incident qu’elle a signalé à la police.

La Malaisie a déjà vu des allégations d’abus dans la natation – un ancien entraîneur national de plongeon a été jugé pour avoir violé un plongeur et a été innocenté – mais le pays est loin d’être le seul.

Swimming Australia s’est récemment engagé à mettre en place un panel indépendant de femmes pour enquêter sur les plaintes concernant les « pervers misogynes » par la double médaillée d’argent olympique Maddie Groves.

Le cas d’Ong n’a pas encore abouti à des réformes, mais le gouvernement y prête attention.

Le vice-ministre des Sports, Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal, a tweeté que ses affirmations étaient une « allégation sérieuse, va aller au fond des choses ».

« Image du pays en jeu, pas de (compromis) sur les fautes ».

Le Conseil national des sports de Malaisie, qui promeut le développement du sport, n’a pas répondu aux demandes de commentaires de l’AFP.

Après être restée si longtemps silencieuse, la nageuse dit qu’elle se sent désormais « libérée ».

« Après avoir parlé », a-t-elle déclaré. « Je me suis sentie plus en mesure d’aider les autres. »

