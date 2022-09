Un nageur fait une passerelle à l’envers sous l’eau dans un exploit incroyable

La nageuse synchronisée Kristina Makushenko met le feu aux eaux avec sa passerelle à l’envers sous le fond d’une piscine. Makushenko est une star des médias sociaux et un artiste sous-marin. Elle peut faire une foule de choses sous l’eau que la personne ordinaire pourrait avoir du mal à faire même sur terre. Dans sa dernière vidéo, on peut la voir faire un défilé sous-marin en talons hauts. Il semble qu’elle foule la surface de l’eau – sous l’eau – dans la piscine dans un exploit défiant la gravité.

Elle se retourne ensuite gracieusement et fait le podium tout en semblant presque marcher sur le sol du sol. Tout cela, sans perdre de temps et en maintenant une posture parfaite. Elle porte également un sac Prada. Tout le travail de nage et de pataugeoire dans l’eau semble être fait en utilisant ses bras en mouvements rapides. “Le diable s’habille en Prada”, a-t-elle légendé la vidéo.

Ce n’est bien sûr pas tout ce que Makushenko peut faire. Elle peut faire le moonwalk sous l’eau et y faire plusieurs autres formes d’exercices physiques. Elle a fait des sketchs, avec des expressions complètes et des costumes, sous l’eau. Le nageur veut changer votre point de vue sur le moonwalk. Partageant une vidéo où elle a rendu hommage au roi de la pop Michael Jackson, Makushenko a écrit : “C’est ma TOUTE NOUVELLE version du moonwalking 🌚 C’était vraiment DÉFI de pouvoir se pencher en avant (comme tu m’as vu le faire au début de moulinet) Je pense que c’est la première fois que je devais exceller à 95% d’air pour me pencher. Et honnêtement, au moment où j’ai flotté à la surface pour finir, j’ai pensé que je vais juste couler Mais je voulais vraiment changer la perspective de MOONWALKING 👞 ».

Ses commentaires sont inondés d’admirateurs admiratifs devant son talent. « Comment se fait-il qu’il n’y ait aucun mouvement de l’eau lorsque vous bougez vos bras et vos jambes ? C’est assez incroyable », a commenté une utilisatrice d’Instagram sous sa vidéo de défilé à l’envers. Il s’avère qu’il y a, en fait, du mouvement dans l’eau. “ma qualité de vidéo n’est pas si bonne pour la voir réellement [through] ici », a répondu Makushenko.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici