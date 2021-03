Il n’y a pas de pénurie de talents dans le monde. Le nageur égyptien Omar Sayed Shaaban a prouvé la même chose après avoir établi un record du monde Guinness pour le saut le plus haut hors de l’eau avec une monopalme. Il a enregistré un saut de 2,30 mètres. Il a battu les précédents records établis par Cesare Fumarola, Stefano Figini et Soliman Sayed. Tous les trois avaient réussi un saut en hauteur de deux mètres. Ce record a été battu après une période de neuf longues années.

Le jeune nageur, tous âgés de 21 ans, est étudiant en génie civil. L’un des nageurs sous-marins les plus rapides, Omar avait prévu de battre ce record en 2015. Selon le site officiel de Guinness World Records, Omar peut franchir 50 mètres sous l’eau en une respiration en 15,6 secondes et parcourir 100 mètres en 35,5 secondes tout en portant un tuba. Comme beaucoup l’auraient deviné, le jeune homme vise à devenir le nageur le plus rapide du monde.

Omar a également exprimé sa profonde gratitude envers le Dr Ashraf Sobhy, Ministre égyptien de la jeunesse et des sports; Le général de brigade Muhammad Muslim, chef de la région d’Ismailia; et Sameh El-Shazly, président de l’Union égyptienne et arabe et de l’Union de la division de la plongée et du sauvetage pour sa présence alors qu’il tentait d’établir le record du monde. Il a également adressé ses remerciements les plus sincères aux fonctionnaires pour avoir veillé à ce que tous les arrangements soient faits à la perfection.

En tant que jeune nageur, Omar vise à mieux s’entraîner et à élever la barre plus haut dans le monde de la natation. Au cours de sa conversation avec The Guinness World Records, il a également mentionné que la raison pour laquelle il avait choisi de battre ce record était à cause de Soliman Sayed. Le nouveau détenteur du record a ajouté que Sayed n’est pas seulement un Egyptien, mais qu’il est également originaire d’Ismailia, qui se trouve être sa ville natale également.