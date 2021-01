Inspiré par les gestes de bonne volonté de l’acteur Sonu Sood, un bon samaritain ici, qui a sauvé plusieurs personnes de la noyade dans le lac historique Hussainsagar situé au cœur de la ville, a lancé mardi le « Sonu Sood Ambulance Service ».

Shiva, un nageur, dit qu’il a sauvé plus de 100 personnes de la noyade dans le lac lorsqu’elles ont tenté de se suicider

après quoi les gens ont commencé à le qualifier de «Tank Bund Shiva» pour ses actes courageux.

Après avoir remarqué ses actes désintéressés, les gens ont commencé à lui faire des dons. Cependant, il a acheté une ambulance et l’a nommée d’après Sonu Sood.

«Des gens m’ont donné de l’argent pour ma famille. Mais j’ai dépensé ce montant pour acheter une ambulance. J’ai nommé le

ambulance comme Sonu Sood Ambulance Service parce que j’ai été inspiré par son bon travail », a déclaré Shiva.

Sonu Sood, qui était dans la ville, a lancé le service d’ambulance gratuit et a félicité Shiva pour son travail et a estimé que

il faut plus de «héros» comme lui pour aider la société.

«Je me sens privilégié d’être venu pour cette inauguration d’ambulance. Tout cela grâce à Shiva. J’ai beaucoup entendu parler

lui qu’il a sauvé des vies et aidé les gens et que nous avons besoin de plus de Shivas (des gens comme lui) dans notre société pour que tout le monde se présente et aide les autres », a déclaré Sonu Sood aux journalistes.

Ce service d’ambulance sauvera également de nombreuses vies, a déclaré l’acteur, ajoutant que la pandémie (coronavirus) l’a appris

beaucoup que dans les situations d’urgence, tout le monde doit se manifester comme une famille et aider les autres.

Des gens comme Shiva, ils inspirent d’autres sables, ils inspirent la société.

Il est heureux que ce (service d’ambulance) aide également beaucoup de personnes dans le besoin et aide à sauver de nombreuses vies, a ajouté Sonu Sood.

Shiva, vit près de Tank Bund depuis plus de deux décennies.

Shiva a commencé à secourir des personnes qui sautaient dans le lac pour se suicider, après la mort de son jeune frère par

noyé dans un autre lac. Il a également aidé la police à récupérer les corps des lacs, a déclaré un responsable de la police.

Saluant l’acteur Sonu Sood, en tant que « vrai héros », les villageois de Dubba Tanda du district de Siddipet à Telangana ont construit un

temple et a installé un buste en décembre 2020 en l’admirant pour son travail visant à aider les migrants à rentrer chez eux au milieu de la pandémie COVID-19.