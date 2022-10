Un nageur de Windsor remporte 6 médailles aux Championnats du monde de natation sur le syndrome de Down

Julia Lane a mis le feu au monde de la paranatation avec sa démonstration aux Championnats du monde de natation pour le syndrome de Down de cette année.

Des sept médailles remportées par les nageurs canadiens, l’athlète de Windsor en a remporté six.

Elle a remporté l’or aux 50 mètres et 100 mètres papillon, l’argent au 50 mètres libre et le bronze aux 100 mètres, 200 mètres et 800 mètres libre. Et elle a été la seule nageuse canadienne à monter sur le podium.

“Je suis fière de mon temps et de la façon dont j’ai représenté le Canada”, a-t-elle déclaré.

Lane est également fier de représenter Windsor sur la scène internationale.

“C’est ma maison”, a-t-elle dit. “J’ai rejoint un club de natation ici. Je m’entraîne ici.”

Lane a attrapé le virus de la natation après avoir vu sa sœur nager quand elle était plus jeune. Sa carrière a débuté en 2014 avec l’entraîneure privée Jodi Cortese du Windsor Aquatic Club.

Elle s’est ensuite jointe à l’équipe de natation des Olympiques spéciaux de LaSalle Windsor, un programme avec lequel elle nage toujours parallèlement à la natation avec le Windsor Aquatic Club en tant que paranageuse. Sa mère, Cynthia, qui est également présidente de l’Association canadienne de natation trisomique, a déclaré que sa carrière avait été soutenue par elle-même et son mari, Brian.

“Nous avons essentiellement construit une équipe pour soutenir Julia”, a déclaré Cynthia. “De la nutritionniste aux entraînements de natation et au coaching privé. Nous l’avons engagée dans le CrossFit pour la rendre plus forte afin qu’elle ait cette opportunité aux Championnats du monde de natation pour le syndrome de Down.”

La détermination de Brian et Cynthia à voir Julia réussir les a amenés à créer une page GoFundMe qui a permis de récolter 3 825 $. Cynthia a déclaré que le soutien était très humiliant.

“C’était très émouvant que tout le monde veuille donner ce qu’il pouvait dans ses efforts pour monter sur le podium.”

Le syndrome de Down est une maladie génétique dans laquelle une copie supplémentaire d’un chromosome provoque des changements de développement et des caractéristiques physiques du syndrome.

Julia dit que cela ne l’arrête pas et qu’elle veut que les autres sachent qu’ils peuvent aussi réussir.

“Mettez-vous au travail et faites de votre mieux”, a-t-elle déclaré. “Si quelqu’un a Down [Syndrome]ils savent toujours nager.”

Julia vise maintenant à participer aux Championnats du monde de natation trisomique 2024, qui se dérouleront à Antalya, en Turquie. Ses réalisations ont rendu ses parents fiers.

“C’est la star”, a déclaré Cynthia à propos de sa fille. “Elle met le temps. C’est une compétitrice si féroce. Je suis impressionné qu’elle puisse faire ça. Quand elle est née, je n’aurais jamais imaginé que nous serions ici aujourd’hui.”

“Elle a surmonté tous les défis et pouvoir aller à une compétition comme les Championnats du monde avec ses pairs est la cerise sur le gâteau.”