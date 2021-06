Un nageur de 38 ans se noie dans la 5e tragédie aquatique en 3 jours après une chaleur étouffante

La POLICE a averti que l’eau froide peut provoquer une hyperventilation ou des convulsions.

Malgré un manque de conversation autour de la maladie, le choc dû à l’eau froide est à l’origine de nombreux décès par noyade.

C’est là que le corps est soudainement plongé dans l’eau froide – définie comme 15°C et moins – et affecte votre respiration et vos mouvements.

Cela peut provoquer des crises cardiaques, même chez les personnes relativement jeunes et en bonne santé.

Les températures moyennes de la mer au Royaume-Uni et en Irlande ne sont que de 12 °C. Les rivières, dont la Tamise, sont plus froides, même en été.