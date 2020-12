Les records du monde Guinness sont faits et battus tout le temps et la fin d’année n’est pas différente. Le nageur danois Stig Severinsen, qui détient déjà un certain nombre de records, a réalisé un nouveau record du monde Guinness. Le record récent de Stig est celui de la plus longue distance de nage sous l’eau avec une respiration à l’aide de palmes (eau libre, mâle). Le nageur expérimenté a retenu son souffle pendant deux minutes 42 secondes pendant qu’il nageait à travers 202 mètres. Une vidéo à couper le souffle (sans jeu de mots) de la même chose a été partagée par le Guinness World Records sur leur pseudo Facebook officiel. Stig peut être vu nager dans l’eau avec des palmes dans la vidéo sous-marine. Une fois qu’il a fini de nager, les autorités du GWR ont été vues mesurer la distance parcourue par lui.

Selon le site Web de GWR, Stig a relevé le défi au Mexique dans la ville de La Paz, dans l’État de Baja California Sur. L’enregistrement a été réalisé le 26 novembre 2020 alors que la vidéo a été partagée par GWR près d’un mois plus tard. Il ajoute que Stig a pris cette initiative pour inspirer les enfants et sensibiliser à la protection de la faune.

En voyant la performance spectaculaire du nageur de 47 ans, beaucoup de gens l’apprécient.

Beaucoup ont dit «bon travail» et «excellent» dans la section des commentaires.

Une personne a dit de façon amusante: «J’essaie de retenir mon souffle en regardant ça…»

Stig a également commenté sa vidéo et a remercié GWR pour avoir partagé son exploit avec le monde et pour sa collaboration. Il a en outre déclaré qu’il était heureux de voir les gens apprécier sa plongée 2020 avec gentillesse et intérêt.

«Restons positifs en période d’adversité et continuons à prendre soin de nos semblables et de la Terre Mère», a déclaré le célèbre nageur.

Dans la section des commentaires, un utilisateur de Facebook nommé Tom Stijven a déclaré: «Des performances incroyables, merci de me rappeler que l’âge n’est qu’un nombre heureux de faire partie de votre famille de Breatheology.»

Breatheology est une plate-forme fondée par Stig qui partage des techniques de respiration et de respiration avec les abonnés. Selon le site Web, les exercices renforcent les muscles respiratoires et renforcent le système immunitaire.

Il a publié un livre du même nom en 2009 où il a partagé des techniques de respiration avec les lecteurs.

Stig a commencé à nager à l’âge de six ans. Enfant, Stig s’entraînait à retenir son souffle dans la piscine. Le nageur détient de nombreux records du monde Guinness, y compris le plus long temps de respiration tenu volontairement (homme). Avec GWR, il détient plusieurs records pour l’Association Internationale pour le Développement de l’Apnée (AIDA).