Un nageur canadien voit un rôle de mentor après avoir remporté l’or aux Olympiques spéciaux

Maintenant que son équipe a remporté l’or pour le Canada dans la piscine aux Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux de 2023, Tyler Servant de Swift Current, en Saskatchewan, dit qu’il aimerait un jour aider les jeunes athlètes en tant qu’entraîneur.

Tyler a été le premier à sortir des blocs pour les Canadiens au relais 4x50m quatre nages masculin à Berlin vendredi, en dos crawlé.

Lui et ses coéquipiers Caleb Lake, Jesse Canney et Christopher Innes traînaient principalement aux deuxième et troisième places pendant la majeure partie de la course, mais l’équipe a pris les devants à temps pour une victoire passionnante contre le Danemark à la deuxième place et l’Allemagne à la troisième.

« Nous savions que la course allait être très serrée, et elle a été à la hauteur de ce battage médiatique », a déclaré l’entraîneur Jackie Powell à CBC News lors d’une interview dimanche, lors de la dernière journée des Jeux.

« Cela s’est joué sur les derniers coups et tout le monde a fait sa part, et c’était tout simplement incroyable. Les tribunes étaient juste en éruption. »

Parce qu’il était le premier hors de propos, Servant a déclaré qu’il savait qu’il devait donner le rythme, puis « C’était bien de voir la course », car il pouvait encourager ses coéquipiers.

« C’était assez excitant et j’étais plutôt content… Tout le monde a bien nagé, mais pour nous quatre, c’était juste une autre journée au bureau. »

Objectif aider les autres

Servant a été impliqué dans les Jeux olympiques spéciaux pendant une décennie et a également complété le bowling et le baseball. Il a été interrogé sur son avenir dans la natation de compétition.

« Je vais encore continuer à venir [back to] natation, mais mon objectif est de devenir entraîneur… pour les jeunes athlètes, en les aidant et en leur faisant sentir qu’ils sont chez eux.

« Peu importe qu’il s’agisse d’une piscine, d’un bowling ou de n’importe où, je fais simplement en sorte que les jeunes athlètes sortent et profitent de ce que j’apprécie. »