Un nageur attaqué par un requin près de San Diego

SAN DIEGO (AP) – Un requin a attaqué une femme vendredi dans les eaux du Pacifique au nord de San Diego, ont annoncé des responsables.

La femme a été soignée dans un hôpital pour des blessures par perforation et lacération à la cuisse supérieure droite, selon Jon Edelbrock, chef sauveteur de la ville de Del Mar. Elle a reçu des points de suture et se remet.

Le requin était peut-être un requin blanc juvénile, a déclaré Edelbrock, mais les autorités attendent que les scientifiques le confirment.

Un sauveteur a repéré la femme et son amie juste après 10 heures du matin alors qu’elles retournaient vers le rivage après une baignade de plus d’un kilomètre (plus d’un kilomètre), a déclaré Edelbrock. Leurs coups ont changé et l’ami agitait les bras pour demander de l’aide dans l’eau à quelques centaines de mètres de la plage, mais en dehors de la zone de surf.

Les sauveteurs, qui n’ont pas repéré le requin, ont aidé le couple à regagner le rivage, a-t-il déclaré.

La plage est désormais fermée pendant au moins 48 heures en vertu du protocole de morsure de requin de la ville.

“Elle avait un copain de natation diligent”, a déclaré Edelbrock. “Ils ont tous les deux bien gardé leur sang-froid.”

Del Mar se trouve à environ 32 kilomètres au nord du centre-ville de San Diego.

The Associated Press