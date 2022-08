Un nageur américain Unvaxxed accueilli en Australie des mois après la ligne de Djokovic

Michael Andrew sera libre de participer à l’événement “Duel in the Pool” – six mois après la vilaine saga de déportation de Novak Djokovic

Le nageur américain Michael Andrew devrait concourir pour son pays lors de l’affrontement “Duel in the Pool” contre l’Australie à Sydney cette semaine, après que la star non vaccinée ait pu profiter des conditions d’entrée récemment assouplies. La situation a remis en lumière l’expulsion du joueur de tennis serbe Novak Djokovic d’Australie.

Andrew, 23 ans, fera la queue pour l’équipe américaine dans la confrontation très attendue avec les puissances rivales de la natation, l’Australie.

De retour après une interruption de sept ans, le “Duel in the Pool” verra trois jours d’événements sur des sites intérieurs et extérieurs, y compris l’emblématique Bondi Beach ainsi que le centre aquatique du parc olympique de Sydney.

Mais la participation d’Andrew a fait l’objet d’un examen particulier, après que le nageur ait fait face à la chaleur des médias dans son pays natal l’été dernier pour avoir participé aux Jeux olympiques de Tokyo alors qu’il n’était pas vacciné.

Défendant sa décision, Andrew a déclaré à l’époque qu’il “Je ne voulais rien mettre dans mon corps auquel je ne savais pas comment je réagirais potentiellement.”

« En tant qu’athlète de haut niveau, tout ce que nous faisons est très calculé. … Je ne voulais pas risquer des jours d’absence, car il y a des périodes où, si vous prenez le vaccin, vous devez faire face à des jours de congé », a déclaré le nageur né au Minnesota.

Il est rapporté qu’Andrew n’a pas changé de position depuis Tokyo, où il faisait partie de l’équipe américaine qui a remporté l’or au relais 4x100m quatre nages.

Il y a à peine deux mois, la position d’Andrew l’aurait exclu d’entrer en Australie en vertu des strictes exigences de vaccination du pays pour les non-ressortissants.

Cependant, les autorités Down Under ont assoupli leurs règles en juillet, n’obligeant plus les visiteurs à déclarer leur statut de vaccination Covid ou à obtenir une exemption de voyage.

“Alors que nous sommes de plus en plus nombreux à voyager à l’étranger et que nous devenons plus confiants dans la gestion de notre risque de Covid, nos aéroports sont de plus en plus fréquentés”, a expliqué la ministre australienne de l’Intérieur, Clare O’Neil.

“La suppression de ces exigences réduira non seulement les retards dans nos aéroports, mais encouragera davantage de visiteurs et de travailleurs qualifiés à choisir l’Australie comme destination.”

Cela a aidé des gens comme Andrew, mais est arrivé trop tard pour la star du tennis serbe Djokovic.

Le vainqueur du Grand Chelem à 21 reprises a été tristement privé de la possibilité de défendre son titre à l’Open d’Australie en janvier après avoir été expulsé d’affilée en raison de son statut vaccinal.

Bien qu’il se soit rendu en Australie avec une exemption médicale pour concourir à Melbourne après s’être remis d’une infection à coronavirus, Djokovic a été détenu dans un centre d’immigration dans une longue saga qui l’a vu libéré, pour être à nouveau détenu et finalement expulsé du pays après l’intervention des autorités gouvernementales.

Djokovic, 35 ans, a depuis joué à Roland-Garros et à Wimbledon – remportant ce dernier tournoi – mais se retrouve exclu de l’US Open plus tard ce mois-ci parce que les règles frontalières américaines interdisent l’entrée aux étrangers non vaccinés.

Cette situation a été fortement critiquée par des gens comme la légende du tennis américain John McEnroe, qui l’a décrite comme “BS” et accusé les politiciens de “trop ​​gênant.”

Djokovic continue de s’entraîner pleinement et garde l’espoir d’une entrée tardive au Grand Chelem de New York si les règles sont assouplies, bien que cela semble peu probable. Le Serbe a toujours dit qu’il était prêt à renoncer aux titres plutôt que de céder et de se faire vacciner.

Djokovic pourrait également être contraint de manquer les Open d’Australie 2023 et 2024, l’expulsion du pays entraînant généralement une interdiction de trois ans de demander à nouveau un visa.

Il a été suggéré, cependant, que les autorités australiennes pourraient intervenir pour s’assurer qu’il est autorisé à assister à l’événement de l’année prochaine.