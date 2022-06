Un nageur américain est sauvé après s’être évanoui pendant les championnats du monde

Fuentes a été saluée pour sa vivacité d’esprit, mais elle savait quoi faire parce qu’elle l’avait déjà fait auparavant. Lors d’une épreuve de qualification olympique l’année dernière en Espagne, Alvarez a également perdu connaissance à la fin d’une routine avec sa partenaire en couple, Lindi Schroeder. Comme elle l’a fait mercredi, Fuentes a plongé dans la piscine tout habillée et, avec l’aide de Schroeder, a ramené Alvarez au-dessus de l’eau.

Mercredi, Fuentes, vêtu d’un short et d’un T-shirt, a de nouveau sauvé Alvarez. Après avoir ramené Alvarez sur la terrasse de la piscine, où elle a reçu des soins médicaux et a été placée sur une civière, Fuentes a déclaré aux journalistes qu’Alvarez allait « bien » et qu’elle serait réévaluée après un peu de repos. Elle n’a pas exclu qu’elle revienne pour l’épreuve par équipe plus tard cette semaine.