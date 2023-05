Un mystérieux téléphone Samsung apparaît sur GeekBench exécutant ce qui pourrait être le chipset Exynos 2300

Nous avons déjà entendu des détails sur le prochain produit phare Exynos 2400, mais il semble que Samsung travaille également sur ce qui est probablement l’Exynos 2300.







Liste GeekBench

La dernière fois que nous avons entendu parler de l’Exynos 2300, on disait qu’il faisait basculer une configuration de processeur à 9 cœurs plutôt étrange, y compris un cœur Cortex-X3 principal, cadencé jusqu’à 3,09 GHz, quatre cœurs Cortex-A715, fonctionnant à 2,65 GHz et quatre Cortex -A510, avec une fréquence maximale de 2,1 GHz. Une puce 1 + 4 + 4 très similaire est maintenant apparue dans un mystérieux appareil Samsung sur GeekBench, en passant par le SM-S919O numéro de modèle. Bien que les fréquences CPU signalées ne correspondent pas à celles attendues, c’est assez normal pour le matériel de pré-production. La configuration de base réelle est beaucoup plus révélatrice et pointe vers une puce actuellement non annoncée, étant donné que l’Exynos 2200 utilise une configuration 1 + 3 + 4, tandis que l’Exynos 2400 devrait apporter une configuration 1 + 2 + 3 + 4 avec un Cortex-X4 à la barre.

La seule autre chose que nous savons sur le prétendu Exynos 2300 est qu’il utilisera une semi-conception basée sur l’architecture RDNA2 d’AMD pour son GPU. Tout ce qui va au-delà n’est que spéculation, mais puisque nous spéculons déjà, nous pouvons potentiellement espérer voir cette nouvelle puce dans le prochain Galaxy S23 FE au lieu de la rumeur Exynos 2200. Seul le temps nous le dira.

