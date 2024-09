Un mystérieux réseau d’influenceurs a diffusé des diffamations sexuelles contre Harris

Le scoop

Les organisateurs d’un mystérieux réseau ont payé des influenceurs pour promouvoir des campagnes de dénigrement sexuel à l’encontre de la vice-présidente Kamala Harris alors que les démocrates se ralliaient à elle pour qu’elle soit leur candidate à la présidentielle fin juillet.

Ces attaques s’inscrivaient dans le cadre d’une campagne qui, à première vue, n’était qu’un élément banal d’une nouvelle vague de marketing sur les réseaux sociaux. Elle a brouillé les frontières entre la publicité payante et les publications de supporters enthousiastes (comme se présentent souvent les influenceurs partisans) qui se trouvent être payés.

Le réseau qui a diffusé les accusations sexuelles a commencé par utiliser des arguments républicains plus courants, mais il était inhabituel d’une certaine manière, a déclaré une personne qui a participé à ses appels vidéo : aucun des participants ne s’est identifié par son nom, et tous ont rejoint les appels avec leurs caméras éteintes pour préserver leur anonymat mutuel. Cependant, Semafor a pu identifier l’un d’entre eux : l’ancien représentant républicain de New York George Santos, qui s’est exprimé lors d’une conférence téléphonique, lorsque les parties ont discuté de la possibilité de porter des accusations sexuelles contre Harris.

Ce réseau d’influenceurs s’est organisé par e-mails et appels Zoom, et par paiements sur la plateforme Zelle, selon les invitations Zoom et les reçus Zelle examinés par Semafor, ainsi que les descriptions d’une personne ayant participé aux appels. L’argent était bon : un participant a gagné plus de 20 000 dollars pendant plusieurs semaines en boostant les messages attribués, selon les reçus Zelle.

Les appels ont été organisés par un homme qui s’appelait James Bacon. Il a envoyé des courriels contenant les invitations aux appels, dont l’un a été vu par Semafor, à des influenceurs. Les paiements Zelle ont également été effectués à son nom.

Les appels de juin et début juillet ont encouragé les participants à faire valoir des arguments républicains familiers sur X et, en particulier, sur Spaces, le produit audio en direct de la plateforme. Au début de l’été, ces arguments comprenaient l’attaque du juge Juan Merchan lors du procès de Donald Trump pour le silence à New York, la présentation du président Joe Biden comme une personne faible et l’accusation des démocrates d’utiliser le gouvernement comme une arme contre les conservateurs.

Une invitation à un appel téléphonique le lundi 22 juillet est arrivée sous la ligne d’objet « Salle de guerre – Messagerie de Kamala », selon une invitation vue par Semafor. À l’époque, Harris consolidait rapidement son soutien en tant que candidate démocrate, et les républicains ne savaient pas comment freiner sa progression.

Les ordres de marche des influenceurs étaient clairs : faire une série de plaisanteries sexuelles sordides à l’encontre de Harris, la moins grossière étant de la comparer à Haliey Welch, la « Fille de Hawk Tuah » qui est devenue une sensation virale grâce à une vidéo d’elle discutant de sexe oral.

À ce moment-là, une voix reconnaissable lors de l’appel anonyme s’est élevée pour objecter : Santos, l’ancien membre du Congrès de Long Island qui risque maintenant d’être condamné par un tribunal fédéral et qui s’est reconverti en figure des médias sociaux, a annoncé qu’il désapprouvait le message et a quitté l’appel, a déclaré la personne qui a participé à l’appel et a parlé à Semafor.

Santos a refusé de commenter l’incident, mais a semblé plus tard publier un message sur X à propos de la situation :

« Curieusement, des influenceurs conservateurs parlent de la vie sexuelle et de la race de Kamala ! » tweeté Le 24 juillet, moins de 48 heures après avoir quitté l’appel de l’influenceur. « S’il vous plaît, mon Dieu, faites que cela s’arrête… »

En savoir plus

La personne identifiée comme Bacon n’a pas répondu aux courriels envoyés au compte Gmail qu’il avait utilisé pour organiser l’appel Zoom. Le numéro de téléphone 917 qu’il avait utilisé a été déconnecté après que Semafor l’a appelé pour lui poser des questions.

(Il y a aussi un ancien assistant de Donald Trump nommé James Bacon. Ce Bacon, qui a été conseiller de la Heritage Foundation, utilise un numéro de téléphone et un compte Gmail différents de ceux liés à l’opération d’influence. Il a dit à Semafor qu’il n’était absolument pas au courant de cette activité, et la personne qui a parlé à Semafor lors des appels a écouté la voix de James Bacon lors d’apparitions publiques et a déclaré qu’elle pensait qu’il s’agissait clairement d’une autre personne.)

Le point de vue de Kadia

Bien que nous ayons pu confirmer certains détails du réseau d’influenceurs mystérieux (les paiements, la date et l’heure de l’appel pour discuter de la diffamation de Harris), nous n’avons pas pu déterminer qui payait ou organisait les appels. Les organisateurs ont dit aux participants que l’argent était lié à un riche Américain, dont ils ont nommé le nom, mais une opération politique à laquelle cette personnalité est liée a catégoriquement nié tout lien avec l’opération d’influenceurs, et il n’existe aucune preuve permettant de les relier.

Les personnalités de premier plan du secteur en plein essor des influenceurs conservateurs ont quant à elles déclaré que le montant des paiements semblait cohérent avec leur activité, mais ont affirmé n’avoir jamais entendu parler de cette opération. Quatre influenceurs de droite qui ont également publié des propos diffamatoires à caractère sexuel à l’encontre de Harris pendant ou à peu près au même moment que l’appel du 22 juillet ont également déclaré qu’ils n’avaient jamais entendu parler de l’opération, et qu’il n’y avait aucune preuve claire les reliant à celle-ci.

Nous nous trouvons donc face à un mur dans nos reportages et, comme le font parfois les journalistes (même s’ils ne le disent pas toujours à voix haute), nous espérons que l’une des personnes qui sait qui est derrière cette campagne nous le dira ! Vous pouvez nous contacter à [email protected] ou à kadia.99 sur Signal.

Notable