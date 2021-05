Un mystérieux «  OVNI  » repéré dans le ciel américain provoque de l’excitation, voici ce qu’Elon Musk avait à faire avec

Une chaîne de lumières qui a traversé le ciel nocturne dans certaines parties des États-Unis mercredi, jeudi et vendredi a amené certaines personnes à se demander si une flotte d’OVNIS arrivait, mais d’autres – principalement des astronomes amateurs et des astronomes professionnels – déploraient l’industrialisation de l’espace. .

Le train de lumières était en fait une série de satellites volant à basse altitude lancés par SpaceX d’Elon Musk dans le cadre de son service Internet Starlink plus tôt cette semaine. Les appelants ont envahi les chaînes de télévision du Texas au Wisconsin, rapportant les lumières et méditant sur les OVNIS.

Un e-mail adressé à un porte-parole de SpaceX n’a ​​pas été retourné samedi, mais les experts en astronomie ont déclaré que le nombre de lumières en succession rapide et leur distance par rapport à la Terre les rendaient facilement identifiables en tant que satellites Starlink pour ceux qui ont l’habitude de les voir.

«La façon dont vous pouvez dire qu’ils sont des satellites Starlink est qu’ils sont comme une chaîne de perles, ces lumières voyageant dans la même orbite de base, les unes après les autres», a déclaré le Dr Richard Fienberg, attaché de presse pour l’American Astronomical Society.

Fienberg a déclaré que les satellites qui sont lancés en grands groupes appelés constellations s’enchaînent lorsqu’ils sont en orbite, en particulier juste après leur lancement. Les cordes deviennent plus petites avec le temps.

Ce mois-ci, SpaceX a déjà lancé des dizaines de satellites. Tout cela fait partie d’un plan visant à réduire la fracture numérique et à apporter un accès Internet aux régions mal desservies du monde, SpaceX étant provisoirement programmé pour lancer 120 autres satellites plus tard dans le mois. Au total, la société a envoyé environ 1 500 satellites en orbite et a demandé l’autorisation d’en lancer des milliers d’autres.

Mais avant ces dernières années, il y avait peut-être quelques centaines de satellites en orbite autour de la Terre, principalement visibles sous forme de lumières individuelles se déplaçant dans le ciel, a déclaré Fienberg. L’autre poignée d’entreprises qui prévoient ou ont lancé les constellations de satellites ne se sont pas lancées récemment et les ont largement mises en orbite à une distance plus éloignée de la Terre, a-t-il déclaré.

Le groupe de Fienberg ainsi que d’autres qui représentent des astronomes professionnels et amateurs n’aiment pas la prolifération de satellites qui peuvent obscurcir les données scientifiques et ruiner une nuit claire d’observation de l’univers. L’Union astronomique internationale a publié une déclaration en juillet 2019, faisant part de ses préoccupations concernant les multiples lancements de satellites.

«L’organisation, en général, embrasse le principe d’un ciel sombre et radio-silencieux comme non seulement essentiel pour faire avancer notre compréhension de l’Univers dont nous faisons partie, mais aussi comme une ressource pour toute l’humanité et pour la protection de la nuit. la faune », ont écrit les représentants du syndicat. Ils ont noté que la réflexion de la lumière peut interférer avec la recherche astronomique, mais les ondes radio peuvent également causer des problèmes pour les équipements de recherche spécialisés tels que ceux qui ont capturé les premières images d’un trou noir.

Fienberg a déclaré qu’il n’y avait pas de véritable régulation de la pollution lumineuse des satellites, mais SpaceX a volontairement travaillé pour atténuer cela en créant des visières qui amortissent la réflexion de la lumière du soleil par les satellites. Ils ont fait des progrès significatifs en seulement deux ans, a-t-il dit, mais beaucoup espèrent que les satellites seront un jour à une magnitude si faible qu’ils ne seront pas visibles à l’œil nu, même au crépuscule ou à l’aube.

Fienberg a noté un télescope massif en construction au Chili, coûtant des millions de dollars et une décennie de planification. Le télescope capturera une immense partie du ciel dans l’hémisphère sud et prendra des photos en continu pour enregistrer une sorte de film qui montrera le changement de l’univers. En raison de sa taille, près de huit mètres de diamètre, le télescope massif pourrait également conduire à la découverte d’objets plus sombres dans le ciel nocturne, a-t-il déclaré.

Le plan est que le télescope commence à enregistrer en 2023. Et avec des plans pour des milliers de satellites, Fienberg a déclaré qu’il était difficile d’imaginer qu’ils ne causeraient pas de problèmes avec les données car il n’y a aucun moyen de corriger leurs lumières et de savoir quelle quantité de la lumière doit être émise par tout objet plus faible derrière la trajectoire des satellites, ce qui pourrait également créer des images fantômes dans les données.

«Nous parlons maintenant avec des entreprises et espérons continuer à faire des progrès et, éventuellement, au moment de sa mise en service, disposer d’outils et de techniques pour corriger les lumières et peut-être les satellites plus faibles», a déclaré Fienberg. «Nous ne pouvons pas dire que c’est faux et vous devez vous arrêter car il s’agit de fournir un accès Internet au monde entier. C’est un objectif admirable, que nous soutiendrions, si cela ne signifiait pas renoncer à autre chose… le ciel nocturne.

