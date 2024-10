Un mystérieux obélisque en bois révèle une surprise fonctionnelle

Quand John Makepeace OBE assisté à la Prix ​​des jeunes fabricants de meubles à Londres en 2023, il a découvert le savoir-faire impeccable de Foris, un atelier nouvellement créé basé dans l’Oxfordshire, dans le sud-est de l’Angleterre. Impressionné par leur ingéniosité et leur précision, Makepeace a vu une opportunité de fusionner les talents de menuisier du studio avec sa vision et a commandé Foris pour créer le Obélisque 3un obélisque en bois sombre qui cachait l’intérieur d’une armoire.

Makepeace a l’habitude de remettre en question la typologie des armoires, en concevant des pièces comme le Armoire à ailes avec des plis en forme de plumes ou le Coffre à flux avec des détails en bois sculpté qui ressemblent à des ondulations d’eau. Obelisk 3 est le dernier ajout, se distinguant par son extérieur en chêne noirci qui dégage une esthétique audacieuse et contemporaine. À l’intérieur, le bois de sycomore légèrement ondulé crée un contraste visuel et tactile à la fois inattendu et délicieux. La juxtaposition des matériaux distingue le connu de l’inconnu, le vu et le caché. L’étagère supérieure comporte un miroir personnalisé qui peut être retiré et incliné à la hauteur de l’utilisateur. Juste en dessous, un riche coussin aux teintes aubergine offre un atterrissage en douceur pour les accessoires délicats, suivi de six tiroirs pour ranger et cataloguer les articles par hauteur.

Créer cette pièce unique n’a pas été facile pour Foris, qui a partagé qu’il était honoré de travailler avec Makepeace sur ce projet. « C’est la pièce la plus exigeante que nous ayons réalisée jusqu’à présent, sa forme incurvée et effilée représentait tout un défi », a partagé le studio via Instagram. « Nous sommes plus que satisfaits du résultat ! »

L’Obelisk 3 témoigne de l’attention méticuleuse portée aux détails et des normes élevées que Makepeace et Foris respectent dans leur travail. Chaque détail, de la finition lisse et homogène du chêne noirci à la conicité progressive et parfaitement incurvée des tiroirs en sycomore, témoigne d’un niveau de savoir-faire qui est autant une maîtrise du savoir-faire qu’une forme d’art.

Obelisk 3 a fait ses débuts publics au Salon d’art TEFAF à Maastrichtexposé par le Galerie Sarah Myerscough. La foire, connue pour présenter certains des plus beaux arts et designs du monde entier, a fourni la plate-forme idéale pour révéler le design immaculé de l’obélisque et l’histoire de la collaboration et de l’innovation entre Makepeace et Foris.

Pour en savoir plus sur l’Obélisque 3, visitez sarahmyerscough.com.

Photographie de Stephen James.