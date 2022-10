Un mystérieux “monstre marin” de la taille d’un camion aux longs cheveux blancs lave les baigneurs mystifiants

Un monstre marin MYSTÉRIEUX de la taille d’un camion aux longs cheveux blancs s’est échoué le long d’une côte, déconcertant les baigneurs qui cherchent à l’identifier.

Adoni Tegner, résident de l’Oregon, est tombé sur la grande créature ressemblant à un calmar alors qu’il conduisait son véhicule tout-terrain le long d’une plage près de Florence mercredi.

Un mystérieux monstre marin s’est échoué le long d’un rivage à Orgeon Crédit : Facebook/Merica Lynn

Un amateur de plage est tombé sur la créature, qui, selon lui, avait la taille d’une camionnette Crédit : Facebook/Merica Lynn

L’amateur de plage déconcerté a déclaré que la créature avait ce qui semblait être de longs cheveux blancs Crédit : Facebook/Merica Lynn

Adoni Tegner a déclaré que la chose sentait comme un “mammifère en décomposition” Crédit : Facebook/Merica Lynn

Quand il a posé les yeux sur la créature pour la première fois, Tegner n’a pas pu l’identifier, disant qu’elle avait une odeur nauséabonde de “mammifère en décomposition”, couverte de ce qui semblait être de longs cheveux blancs, et avait la taille d’une camionnette.

“Cela ne ressemblait tout simplement pas à ce que j’ai jamais vu”, a-t-il déclaré à KOIN News.

“Il avait l’air plus filandreux, et on aurait presque dit que c’était un gros calmar ou quelque chose comme ça.”

Tegner s’est rapidement précipité pour amener sa petite amie, Merica Lynn, pour vérifier la créature, cependant, elle n’avait pas non plus la moindre idée de ce que c’était.

“Nous avons déjà vu des baleines s’échouer, et certaines étaient restées coincées sur le rivage pendant quelques semaines, et elles n’ont jamais poussé de poils comme ça”, a-t-elle déclaré à KOIN.

Lynn a pu dire que c’était le corps de quelque chose après avoir senti la texture de la créature, qu’elle a décrite comme “grossière” et a dit que c’était “ferme mais spongieux”.

Son petit ami était troublé par les grandes vrilles blanches du monstre, dont il savait qu’elles y étaient attachées après les avoir vues bouger à chaque fois qu’une vague le frappait.

“S’il avait été déchiré, il était vraiment étrange de voir comment la structure musculaire se décomposait et donnait presque l’impression qu’il y avait une sorte de tentacules dessus”, a déclaré Tegner.

Tegner a déclaré que la créature avait également des “côtes”, qu’il pouvait voir sous ce qui semblait être les cheveux et la chair.

Jim Rice, responsable du programme d’échouage au Hatfield Marine Science Center de l’Oregon State University, a déclaré à KOIN que la chose semblait être la carcasse d’une baleine.

“Ce qui ressemble à des cheveux, ce sont les restes en décomposition d’autres tissus du corps : muscles, nerfs, tendons, etc. J’estimerais que celui-ci est mort depuis plusieurs mois”, a-t-il déclaré au point de vente.

Cherchant à identifier la créature, Lynn a mis en ligne une vidéo sur Facebook pour demander si quelqu’un savait ce que c’était.

De nombreuses personnes dans la section des commentaires ont affirmé qu’il s’agissait d’un “globster”, un gros animal marin en décomposition qui s’était précédemment échoué sur le rivage et semblait couvert de fourrure.

Une créature similaire s’est échouée sur une plage de la province philippine de Mindoro oriental en 2018.

À l’époque, un responsable de l’application des lois sur la pêche a déclaré au Sun que la carcasse était probablement celle d’une baleine.

“Pour l’instant, nous pouvons dire que cela fait un moment, mais l’espèce exacte est encore inconnue”, a déclaré à l’époque Vox Krusada, responsable de l’application des lois sur les pêches, ajoutant que des échantillons de tissus avaient été envoyés à un laboratoire pour analyse ADN.

”Le gouvernement local de Gloria va maintenant enterrer la carcasse. Et putain, ça sent mauvais. Ça sent comme quelque chose d’une autre planète”, a déclaré Krusada.

“J’ai vraiment ressenti toute la puissance de son odeur car c’est moi qui ai prélevé les échantillons de tissus.

“J’ai failli vomir. Je me sentais mieux après avoir pris un bain, mais la puanteur persiste encore dans mon nez.”