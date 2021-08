Un mystérieux météore devient «vert» après avoir traversé le ciel avec une énorme explosion en Turquie

Le ciel d’Izmir, en Turquie, est devenu vert récemment, laissant les gens émerveillés et émerveillés par la force céleste qui s’allume avec les nuages, lui arrachant son apparence conventionnelle. Un utilisateur de Twitter qui s’appelle Halil Ibrahim Cakan a mis en ligne une vidéo de cette vision mystique, et les gens ont commencé à verser plusieurs théories dans les commentaires. La vidéo montre une boule de feu tombant du ciel. comme il se cache derrière les nuages ​​pendant un très bref instant, il éclate dans une lumière aveuglante, rendant tout le ciel vert. La lueur s’intensifie encore jusqu’à ce que tout disparaisse en blanc avant que la boule de feu ne s’effondre quelque part dans les contrées lointaines avec un fort bang. Une autre vidéo du phénomène a fait surface sur l’espace Twitter par un autre utilisateur qui le montre sous un angle différent. Dans cette vidéo, la boule de feu verte est clairement visible.

Regardez la vidéo ici :

Comme il arrive généralement, un phénomène étrange dans le ciel incite les esprits à penser à des suppositions surréalistes. La vidéo a suscité de multiples théories et spéculations sur la nature de l’objet. Quelques-uns pensaient qu’il s’agissait de déchets intergalactiques, et certains ont supposé qu’il s’agissait de débris de fusée. Beaucoup pensaient qu’il s’agissait d’une astuce extraterrestre, tandis que d’autres utilisateurs étaient certains qu’un OVNI avait été repéré dans le ciel.

Mettant les théories sauvages au repos, le Dr Hasan Ali Dal, directeur associé de l’Observatoire de l’Université égéenne, a déclaré que la «boule de feu» verte inhabituelle est en fait un météore. Les météores s’allument généralement, suintant des couleurs vives lorsqu’ils commencent à brûler en entrant dans l’atmosphère terrestre.

Le météore fait partie de la pluie de météores des Perséides, qui devait commencer le 26 juillet. La pluie a été repérée par la NASA, et on pense qu’elle culminera vers le 11 août, lorsque près de 50 météores peuvent être repérés en une heure, faisant des Perséides l’une des plus grosses pluies de météores de l’année.

