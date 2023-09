Un mystérieux gratte-ciel sans fenêtres dominant l’horizon emblématique depuis 50 ans a convaincu les gens qu’il s’agit d’un repaire de vampires

Un gratte-ciel MYSTÉRIEUX qui domine New York L’horizon emblématique de la ville a donné lieu à des rumeurs folles sur la véritable utilité de cet immense bâtiment.

Le bâtiment effrayant de 40 étages a été qualifié de repaire de vampires, de quartier général des Men in Black et a même effrayé l’acteur légendaire Tom Hanks.

Le mystérieux gratte-ciel de New York fait l’objet de théories du complot en ligne Crédit : Getty

Le bâtiment s’appelle désormais 33 Thomas Street et est en béton sans fenêtres. Crédit : Getty

Le gratte-ciel significatif est fait de béton et n’a pas de fenêtres, ce qui le distingue du quartier animé de New York.

Lorsque Hanks l’a vu en 2017, il s’est adressé à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour dire : « C’est le bâtiment le plus effrayant que j’ai jamais vu !

« WTF se passe à l’intérieur ?? »

Des conspirations folles se sont répandues sur Internet à propos du bâtiment, une personne écrivant : « Ça dégage des vibrations du MI-6 », et une autre plaisantant : « Les gens-lézards n’ont pas besoin de fenêtres ».

LIRE LA SUITE DANS DES LIEUX SECRETS

Mais la vérité derrière cet étrange gratte-ciel est bien plus simple.

Autrefois connue sous le nom de Long Lines Building, la tour a été construite entre 1969 et 1974 pour l’American Telephone and Telegraph Company, l’un des centres de télécommunications les plus importants des États-Unis.

L’équipement nécessitait un espace unique et un emplacement sécurisé, c’est pourquoi les étages du bâtiment sont plus hauts que la normale.

Ainsi, la tour de 40 étages ne mesure en réalité que 29 étages.

On dit également qu’il est capable de résister à une explosion nucléaire et qu’il contient suffisamment de nourriture pour maintenir 1 500 personnes en vie pendant deux semaines.

Il a été utilisé jusqu’en 1999, date à laquelle l’entreprise a déménagé.

Aujourd’hui, le gratte-ciel est encore utilisé par certains opérateurs de services locaux pour stocker des équipements de commutation téléphonique, mais il s’agirait également d’un centre de données de haute sécurité.

Rebaptisé 33 Thomas Street, du nom de son adresse, le bâtiment reste suspect pour certains.

Une enquête menée en 2016 par The Intercept a révélé qu’il y a plus que ce que l’on voit dans le bâtiment.

Aux côtés d’une multitude de théoriciens du complot, ils ont tenté de prouver qu’il s’agissait d’une base secrète de la National Security Agency (NSA).

Leur enquête, qui comprend des documents divulgués par le lanceur d’alerte Edward Snowden, fournit des « preuves convaincantes » que le gratte-ciel porte le nom de code TITANPOINTE par la NSA.

Les allégations selon lesquelles une importante « passerelle » internationale acheminant les appels téléphoniques entre les États-Unis et les pays du monde entier se trouvaient également apparemment à l’intérieur de la structure sans fenêtre.

Si cela est vrai, il pourrait s’agir du site de surveillance le plus important de la NSA aux États-Unis.

Les documents divulgués de Snowden affirmaient que la tour était utilisée pour espionner les appels téléphoniques, les fax et les données Internet sous le nom de Projet X.

La NSA a refusé de commenter ces révélations et a laissé le mystère sur ce qu’il y avait à l’intérieur.

Les réseaux sociaux sont restés divisés sur ce qui se passe derrière les murs de béton.

Un utilisateur de Reddit a déclaré : « C’est un bureau central de télécommunications, ce qui n’est pas un grand mystère, la plupart des grandes villes en ont plusieurs. »

Pendant ce temps, les utilisateurs de X avaient des théories plus farfelues : « C’est donc ici que vivent tous les vampires maintenant », a déclaré l’un d’eux, tandis qu’un autre a ajouté : « On dirait quelque chose qui devrait être dans Dune. »

La théorie des vampires s’est avérée la plus populaire jusqu’à présent, l’absence de fenêtres empêchant la lumière du soleil de passer.

Les lézards, les petits extraterrestres verts, Men in Black et Batman ont également été mis en ligne alors que les gens tentent de résoudre le mystère.

Les bâtiments effrayants sont partout dans le monde, comme un gratte-ciel de 49 étages à Bangkok.

Le bâtiment abandonné, surnommé la « tour fantôme », n’a jamais été terminé et n’est plus qu’un simple observatoire pour les oiseaux et les chauves-souris en Thaïlande.

Pendant ce temps, un hôtel de la station balnéaire espagnole de Tenerife est resté vide depuis un demi-siècle.

Et une tour de 25 étages à Mexico a été abandonnée au cours des 40 dernières années, ayant survécu à six tremblements de terre au cours de cette période.

Ailleurs à Tenerife, un hôtel abandonné est mystérieusement resté vide pendant 50 ans.

L’hôtel Añaza de 22 étages se trouve sur les rives du village de Los Pocitos mais n’a accueilli aucun client.

La tour a fait l’objet d’une enquête menée en 2016 par The Intercept, qui alléguait qu’elle avait été utilisée par la NSA pour espionner des téléphones, des données Internet et des fax. Crédit : Getty