Un mystérieux entérovirus lié à la paralysie chez les enfants

Partout dans le pays, des parents précipitent leurs enfants aux urgences à cause d’un virus qui pourrait avoir coûté la vie à un garçon de 4 ans du New Jersey. Appelé Enterovirus D-68, il a été signalé dans presque tous les États. L’entérovirus D-68 attaque le système respiratoire. Les symptômes des enfants admis à l’hôpital avec le virus comprennent la toux, une respiration sifflante et des difficultés respiratoires. Désormais, un nouveau symptôme est lié à l’entérovirus D-68 : la paralysie. Le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses, explique comment cela se produit. « Dans de telles circonstances, le virus infecte le système nerveux central, la moelle épinière, provoque des lésions dans certaines cellules et c’est ce qui provoque la paralysie », a-t-il déclaré. Les Centers for Disease Control and Prevention étudient si l’entérovirus D-68 peut entraîner la paralysie. Leurs conclusions devraient être publiées la semaine prochaine. Les médecins affirment que la plupart des enfants souffrant de difficultés à bouger leurs membres en association avec le virus devraient retrouver leurs mouvements, mais dans de rares cas, ce ne sera pas le cas. Le personnel médical de l’hôpital pour enfants du Colorado a admis 10 enfants qui avaient des difficultés à bouger les bras et les jambes. Le Dr Sam Dominguez dit qu’il semble que la paralysie soit liée au virus. « La plupart de ces cas sont précédés d’une maladie respiratoire environ une semaine auparavant, puis environ une semaine plus tard, ils présentent l’apparition de leurs symptômes neurologiques », a-t-il déclaré. La meilleure protection contre ce virus et contre tous les virus est de se laver fréquemment et minutieusement les mains. Cela signifie se savonner les mains pendant 20 secondes complètes, soit à peu près le temps qu’il faut pour chanter deux fois la « chanson Joyeux anniversaire ». S’il n’y a ni eau ni savon à proximité, un désinfectant pour les mains et des lingettes pour les mains sont un bon substitut. S’il est si important de garder les mains propres, c’est parce que les virus peuvent vivre sur des surfaces dures, comme les poignées de porte, les télécommandes et les claviers, pendant jusqu’à deux jours. Lorsque nous touchons des surfaces contaminées, le virus se transmet alors à nos mains. Si nous n’éliminons pas le virus, il peut pénétrer dans notre corps de plusieurs manières, par exemple par les aliments que nous manipulons ou lorsque nous touchons nos yeux, notre nez, notre bouche ou même des coupures ouvertes.