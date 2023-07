Les autorités australiennes pensent qu’un étrange cylindre qui s’est échoué sur une plage est probablement un déchet spatial, tandis que les médias locaux continuent de spéculer sauvagement sur les origines de l’objet.

L’Agence spatiale australienne a écrit sur Twitter qu’elle avait fait « des enquêtes concernant cet objet situé sur une plage près de Jurien Bay en Australie occidentale ».

« L’objet pourrait provenir d’un lanceur spatial étranger, et nous sommes en contact avec des homologues mondiaux qui pourraient être en mesure de fournir plus d’informations », a spéculé l’agence. « Comme l’origine de l’objet est inconnue, la communauté doit éviter de manipuler ou de tenter de déplacer l’objet. »

L’agence demande à toute personne qui voit d’autres débris spatiaux suspects de le signaler aux autorités locales.

L’étrange objet, qui semble être un grand cylindre avec un sommet en forme de dôme, s’est échoué samedi, couvert de balanes et d’algues. Les autorités ont bouclé la zone, suscitant de nombreuses spéculations sur l’origine de l’objet.

Les utilisateurs des médias sociaux pensaient que la pièce avait peut-être rompu le troisième étage de la fusée LVM3 lancée depuis l’Inde la semaine dernière, dont les résidents australiens pourraient être témoins, mais d’autres ont fait valoir la forte présence de balanes – qui pourraient prendre des semaines à se fixer à une coque – indiquerait un séjour plus long sous la mer, a rapporté Space.com.

Même si la pièce ne provient pas du lancement le plus récent, les experts ont fait valoir qu’il est fort possible que les débris soient tombés d’un lancement de fusée indien, alors que le pays lance des missions depuis le centre spatial Satish Dhawan et fait voler ses fusées au-dessus de l’océan Indien, qui pouvait voir les débris atteindre l’Australie-Occidentale.

Geoffrey Thomas, expert en aviation et rédacteur en chef d’AirlineRatings.com, a déclaré à Core News que les débris pourraient très probablement être un réservoir de carburant d’une fusée lancée au cours des 12 derniers mois, puis « tombé dans l’océan Indien, quelque part dans l’Indien océan, et s’est échoué à Green Head. »

Il a également rejeté les spéculations selon lesquelles les débris étaient un nouveau morceau du vol MH370 de Malaysia Airlines manquant, affirmant qu’il n’y avait « aucune chance » que les débris proviennent d’un Boeing 777.

« Le fait est que le MH370 a été perdu il y a neuf ans et demi, il montrerait donc beaucoup plus d’usure sur les débris », a-t-il souligné.

L’ingénieur de l’Agence spatiale européenne, Andrea Boyd, a déclaré que les experts d’ABC News Australia étaient « presque sûrs, d’après la forme et la taille, qu’il s’agit d’un moteur d’étage supérieur d’une fusée indienne qui est utilisé pour de nombreuses missions différentes ».

Boyd a noté que l’Inde utilise le même modèle depuis les années 90 et a utilisé l’équipement dans « plus de 50 missions », mais a reconnu que la présence de balanes indiquait qu’il ne s’agissait probablement « pas de celui de cette année » et qu’il pourrait avoir 20 ans.

« En même temps, lorsqu’il est jeté dans l’océan, il a tendance à paraître plus vieux qu’il ne le serait normalement », a-t-elle ajouté.

Les autorités ont emballé l’objet dans du plastique et l’ont enlevé de la plage mardi où il a ensuite été emmené dans une installation de stockage verrouillée, a rapporté ABC News Australia.