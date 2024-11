Un mystérieux chipset Google apparaît sur GeekBench

Il existe de nombreux développements potentiels intéressants concernant les futures puces Google Tensor. Une récente fuite massive concernant les Tensor G5 et G6 affirme que TSMC reprendra la production des puces de Samsung. Le G5 en particulier, portera le nom de code «laguna», sera fabriqué selon le processus N3E de classe 3 nm de TSMC et utilisera un cœur principal Arm Cortex-X4, 5 cœurs de performance Cortex-A725 et 2 unités d’efficacité Arm Cortex-A520, plus un double -core Imagination Technologies (IMG) DXT-48-1536 cadencé à 1,1 GHz.







Fuite de la puce Tensor GeekBench

Dans un nouveau développement plutôt intéressant, un mystérieux appareil, nommé « Google Frankel » est maintenant apparu sur GeekBench. Beaucoup pensent qu’il s’agit en fait du Tensor G5. La configuration du processeur semble correspondre à un cœur principal, fonctionnant jusqu’à 3,40 GHz, cinq cœurs de performance, fonctionnant jusqu’à 2,86 GHz et deux cœurs d’efficacité, cadencés jusqu’à 2,44 GHz.

Cette partie est vérifiée, cependant, selon la fuite, la puce utilise des graphiques Power VR et non Imagination Technologies (IMG) DXT-48-1536. Il convient de noter que Power VR est toujours une famille de produits et une architecture GPU d’Imagination Technologies, il ne s’agit donc pas d’une énorme incompatibilité d’informations. Cela pourrait bien sûr être une erreur et cette liste GeekBench est, en fait, le Tensor G5. Dans tous les cas, vous ne devriez pas prêter trop d’attention aux scores de référence, puisqu’il s’agit d’une première version de la puce.

