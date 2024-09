Un mystérieux cas de grippe aviaire au Missouri montre les complications de la réponse à l’épidémie | Missouri

Le premier cas d’une personne ayant contracté la grippe aviaire sans aucun contact connu avec des animaux soulève des questions sur la possibilité d’une transmission interhumaine et met en évidence la relation complexe entre les États et les agences fédérales dans la réponse à l’épidémie.

Une enquête approfondie sur le cas d’un patient du Missouri hospitalisé le 22 août n’a révélé aucun lien avec les animaux, ont déclaré jeudi aux journalistes des responsables des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Deux contacts du patient sont également tombés malades à peu près au même moment, a révélé l’agence dans un communiqué. rapport le lendemain.

Un agent de santé a présenté des symptômes légers, mais les résultats du test de dépistage de la grippe se sont révélés négatifs. Plus inquiétant encore, un membre de la famille a également présenté des symptômes le même jour que le patient, mais cette personne n’a pas été testée pour la grippe.

Il existe un test sanguin pour vérifier la présence d’anticorps contre le virus H5N1, une grippe aviaire hautement pathogène, qui peut être effectué dès que possible. 10 jours après l’infection, mais les tests d’anticorps n’ont pas commencé, ont déclaré jeudi les responsables du CDC.

Le patient, dont l’infection a été confirmée, a répondu à de longs questionnaires sur ses activités récentes, comme le travail dans le jardin, la présence d’une mangeoire à oiseaux, la présence d’animaux domestiques à la maison, la visite de foires agricoles ou de zoos pour enfants, la consommation de viande insuffisamment cuite ou de lait cru. Rien n’a alerté les autorités quant à une éventuelle exposition.

« Jusqu’à présent, les épidémiologistes n’ont pas trouvé de source claire d’exposition », a déclaré Nirav Shah, directeur adjoint principal du CDC.

« Le Missouri travaille très dur pour aller plus loin dans le [epidemiology] « Nous allons voir si des expositions non détectées sont possibles », a déclaré Demetre Daskalakis, directeur du Centre national pour l’immunisation et les maladies respiratoires.

Le séquençage génomique a révélé que la souche est liée au virus qui a probablement commencé à circuler parmi les vaches laitières à la fin de l’année dernière ; la variante adaptée aux bovins s’est depuis répandue chez d’autres animaux sauvages et domestiques, notamment les oiseaux et les mammifères.

L’échantillon du patient a montré au moins deux mutations, dont une qui pourrait rendre les candidats vaccins actuels contre le virus H5N1 moins efficace.

Shah a déclaré aux journalistes jeudi dernier qu’il n’y avait aucune preuve de transmission de personne à personne, qualifiant l’événement de cas probablement « unique ».

« Aucune des personnes avec lesquelles cet individu est entré en contact n’a développé de signes ou de symptômes », a déclaré Shah jeudi.

Pourtant, vendredi dernier, le CDC a signalé les deux autres contacts symptomatiques, dont l’un a été partagé « ultérieurement » par le Missouri.

Le CDC n’a pas été invité par le Missouri à aider à l’enquête, bien que les responsables fédéraux soient en contact avec l’État par téléphone et par appels vidéo, a déclaré Shah.

Le CDC dispose d’une autorité limitée en matière de conformité aux niveaux étatique et local, et les récentes décisions de la Cour suprême pourraient avoir un effet dissuasif sur l’action réglementaire.

Le Missouri est en « consultation très étroite » avec le CDC depuis la détection du cas, « mais nous n’avons pas eu besoin d’une assistance sur place plus importante pour le moment car nous sommes toujours limités à un cas avec un faible risque de transmission durable », a déclaré au Guardian Lisa Cox, directrice de la communication du département de la santé et des services aux personnes âgées du Missouri.

Seulement 240 personnes Selon le CDC, environ 100 animaux ont été testés pour le virus H5N1 lors de l’épidémie de 2024. En règle générale, les tests ne sont effectués que lorsqu’une personne en contact étroit avec des animaux infectés développe des symptômes.

Dans le Missouri, ce n’est pas ce qui s’est passé. Les professionnels de santé ont suspecté une infection respiratoire comme la grippe saisonnière, mais le prélèvement n’a pas été traité comme une infection potentielle par le virus H5N1, a déclaré Shah. Au lieu de cela, il a été envoyé au laboratoire de l’État avec d’autres échantillons de grippe A pour être vérifié à nouveau dans le cadre d’une surveillance de routine à la recherche de tout type de souche grippale inhabituelle.

Ce type de surveillance se produit généralement pendant la saison de la grippe hivernale, mais en mai, le CDC a recommandé aux États de continuer à surveiller la grippe A pendant l’été en raison des épidémies en cours dans les fermes avicoles et laitières.

C’est la première fois qu’un cas de H5N1 est détecté grâce au système national de surveillance de la grippe.

« Notre système de surveillance de la grippe est conçu pour trouver des aiguilles dans des bottes de foin, et comme le montrent ce cas et d’autres, il fonctionne », a déclaré Shah. « Nous avons trouvé une telle aiguille, mais nous ne savons pas comment elle est arrivée là. »

Le Missouri n’a signalé aucun cas de H5N1 chez les vaches, mais l’État a seulement testé 17 Le nombre de vaches laitières s’élevait à environ 60 000 en juillet. La dernière épidémie de grippe aviaire parmi les volailles du Missouri a été signalée en février.

Il n’y a pas eu de niveaux inhabituels d’activité grippale ou de visites aux urgences dans cette région par rapport aux niveaux de l’année dernière, a déclaré Shah. « Mais notre enquête n’est pas terminée. »

Le patient du Missouri, qui souffre de maladies sous-jacentes « importantes », a présenté des symptômes « aigus » de douleurs thoraciques, de nausées, de vomissements, de diarrhée et de faiblesse, a déclaré Shah.

« Le patient souffre de problèmes de santé chroniques sous-jacents et les symptômes respiratoires n’étaient pas la principale cause d’hospitalisation à l’admission », a déclaré Cox. Le patient n’était pas gravement malade, a été hospitalisé pendant trois jours et s’est rétabli.

Il est possible que les conditions médicales existantes de l’individu l’aient rendu plus vulnérable à la maladie, a déclaré Shah.

Alors que le virus continue de se propager parmi les animaux, les autorités restent en alerte pour détecter d’autres cas chez les humains, a déclaré Shah. « À mesure que de plus en plus d’espèces animales présentent et hébergent le virus H5, la possibilité d’interaction entre les animaux et les humains augmente, et donc la possibilité de cas humains augmente. »