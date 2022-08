Un mystérieux bourdonnement qui sévit dans le village depuis 2,5 ans laisse les boffins perplexes

LA source d’un bourdonnement qui sévit dans un village ne sera peut-être jamais découverte, craignent les experts.

Les spécialistes sont déconcertés par la cause du bruit, qui a commencé en mars 2020 et devient plus fort la nuit et le week-end.

La source d’un bourdonnement qui sévit à Holmfield, dans le West Yorkshire, pourrait ne jamais être découverte, craignent les experts

Certains prévoient de déménager après que le conseil a déclaré qu’il n’était pas en mesure de découvrir sa source à Holmfield, dans le West Yorkshire.

Yvonne Conner, 52 ans, a déclaré à propos du soi-disant «Holmfield Hum»: «J’ai quitté mon emploi de soignante caritative parce que je ne pouvais pas faire face.

“J’ai eu le zona à cause du stress et cela affecte ma relation.”

Les villageois sont convaincus qu’il provient d’une usine mais un chalut autour des zones industrielles s’est avéré infructueux.

La conseillère Jenny Lynn a déclaré lors d’une réunion: “Les agents pensent qu’ils ont maintenant épuisé toutes les pistes d’enquête raisonnables.”

Les collines et les vallées locales ont rendu difficile la localisation de la source du bruit, a-t-elle ajouté, qui a commencé quelques jours après le premier verrouillage.

Yvonne, maintenant promeneuse de chiens, a déclaré: «Le conseil devrait dire aux usines de tout éteindre un week-end.

“Un par un, ils devraient les rallumer et nous pourrons déterminer qui est responsable.”