Un mystère vieux de plusieurs années sur Internet est résolu

Au cours du week-end, les utilisateurs de Reddit ont exhumé une photo vieille de plusieurs années de Leticia Sardá, un mannequin espagnol dont l’identité déconcertait les détectives d’Internet depuis cinq ans. Appelé « Celebrity Number Six » sur Reddit, un dessin stylisé de la photo de Sardá est apparu sur un tissu, aux côtés d’un certain nombre d’autres célébrités. Il s’agit du dernier d’une série de mystères Internet de grande envergure et de découvertes médiatiques perdues en 2024. Outre Celebrity Number Six, les détectives d’Internet ont exhumé la source de la photo virale originale de The Backrooms et identifié les musiciens derrière « Ulterior Motives ».

Le tissu avait fait surface en ligne en 2020, un utilisateur ayant partagé une photo et demandé à Internet de l’aider à identifier les différents dessins pop art sur le tissu. Il n’a pas fallu longtemps pour que sept des huit images soient identifiées et que les photos utilisées comme matériel source de l’artiste soient également partagées. Les autres célébrités incluent Adriana Lima (qui pour une raison quelconque apparaît deux fois), Josh Holloway, Jessica Alba, Travis Fimmel, Ian Somerhalder et Orlando Bloom. Cependant, la « célébrité numéro six », ainsi nommée parce que c’est le numéro arbitrairement attribué à l’image dans le fil de discussion original, a pris des années.

Pendant cette période, des centaines de suppositions ont été faites et au moins deux célébrités différentes – un homme et une femme – ont cru que l’image était basée sur elles. Il y avait tellement de suppositions plausibles qu’un subreddit, avec plus de 40 000 utilisateurs, a été créé pour gérer la recherche de la célébrité numéro six, et au sein de cette communauté, il y avait une règle : quelle que soit la piste prometteuse, la recherche n’est pas terminée tant que nous n’avons pas la photo réelle et originale.

Au cours des dernières années, le mystère a suscité beaucoup d’attention, allant des vidéos YouTube de Justin Whang aux médias grand public comme Distractify et Le Daily MailL’histoire de Distractify, tirée d’un TikTok viral, a en fait été diffusée il y a seulement il y a deux semaines.

Après que le nom de Sardá ait été mentionné comme suspect l’autre jour, la photo elle-même est apparue peu de temps après. Un utilisateur nommé Stefan Morse avait suggéré le mannequin comme candidat, ce qui avait conduit les enquêteurs à retrouver Leandre Escandell, un photographe qui a rapidement identifié la photo comme étant la sienne, tirée d’un numéro d’un magazine espagnol. Alors que la couverture originale du magazine… Femme #162 – ne semble pas avoir encore refait surface en ligne, la photo fournie par l’homme qui l’a prise est une preuve suffisante pour que la plupart des enquêteurs déclarent l’affaire résolue.

Le tissu avait été fabriqué par Latky Mraz, une société opérant en République tchèque, et il semble que les photos (ou du moins celles d’Escandell) aient été utilisées sans autorisation. Il était donc difficile pour les enquêteurs d’obtenir des réponses, car Latky Mraz ne semblait pas savoir d’où elles provenaient. La société a brièvement commenté en disant qu’elles provenaient d’un magazine particulier (ce qui s’est avéré faux et ne correspondait en rien au calendrier de production du tissu).

Comme nous sommes en 2024, des sceptiques se sont immédiatement manifestés sur le subreddit Celebrity Number Six, affirmant que l’image d’Escandell avait été générée par l’intelligence artificielle. Le consensus général des centaines de commentateurs jusqu’à présent est que cette accusation n’a aucune validité.