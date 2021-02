Il y a un demi-siècle cette semaine, l’astronaute américain Alan P. Shepard Jr était occupé à faire l’histoire de l’espace.

Shepard, commandant de la mission Apollo 14 de la NASA en 1971, est devenu la première personne à frapper une balle de golf sur la lune.

Ce qui est moins sûr, c’est la distance parcourue par le ballon. Le premier, il a frappé court. Le deuxième, il a été cité comme étant célèbre pour avoir parcouru « des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres ». Mais cela n’a jamais été vérifié et est resté un mystère depuis.

Mais maintenant, 50 ans plus tard, un spécialiste de l’imagerie pense avoir enfin trouvé la réponse.

« Grâce à ces scans haute résolution du film de vol original qui ont été récemment mis à disposition et à une technologie d’amélioration numérique, j’ai réussi à trouver la deuxième balle et à résoudre le mystère de la distance qu’elle a réellement parcourue, » Le spécialiste Andy Saunders a déclaré au Cube, le bureau d’information d’Euronews sur les réseaux sociaux.

Saunders a déclaré qu’il était en mesure de localiser la deuxième balle dans une image et a estimé qu’elle n’avait parcouru que 36 mètres environ.

« La distance était assez décevante, mais il est bon de savoir que [the ball] été trouvé », a ajouté Saunders.

Les chercheurs de l’Université du sud du Maine pensent que la balle aurait pu rester au-dessus de la surface pendant plus d’une minute, mais à cause de l’environnement de faible gravité de la lune, elle n’aurait pas parcouru des «kilomètres et des kilomètres».

Ce n’est pas la première fois qu’Andy fait la une des journaux avec son travail.

Pour le 50e anniversaire de l’atterrissage sur la lune de Neil Armstrong, il a utilisé des techniques d’amélioration de l’image pour révéler la vie à bord du vaisseau spatial Apollo 13 de la Nasa, avec des détails jamais vus auparavant.