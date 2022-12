Un mystère sur des restes humains découverts sur le sentier côtier de Cornwall après la découverte d’un promeneur choqué

Des restes humains trouvés sur la côte de Cornouailles pourraient appartenir à un soldat naufragé de 200 ans.

Un promeneur de chiens horrifié a découvert le squelette sur un sentier surplombant la baie de Newtrain à la suite de l’érosion dans la région.

Les restes ont été retrouvés près de Trevone sur la côte nord des Cornouailles Crédit : PA

La police et les experts médico-légaux se sont précipités sur les lieux pour établir que les restes étaient historiques, alors le Conseil de Cornwall a pris le relais.

Un spécialiste des os de l’unité archéologique de Cornwall a retiré le squelette pour une enquête plus approfondie.

Ils pensent que les restes pourraient avoir appartenu à un soldat naufragé et pourraient remonter à plus de 200 ans.

Ann Reynolds, de l’équipe de l’environnement historique rural du conseil, a déclaré: “L’enquête initiale a montré que les restes étaient ceux d’un adulte, coupé juste au-dessus des genoux, potentiellement par la construction d’une haie adjacente.

“Deux os ont montré des schémas d’usure importants, suggérant une masse musculaire du haut du corps exceptionnellement bien développée. Cela peut indiquer une vie de dur labeur, de traction, de poussée et de levage.

“Étant donné l’emplacement des restes sur la falaise et à proximité de l’approche notoirement dangereuse du port de Padstow, il est possible qu’ils soient ceux d’un marin naufragé, et si c’est le cas, datent potentiellement d’avant 1808, après quoi la loi Grylls a décrété que les restes noyés rejetés sur le rivage doivent être enterrés dans une terre consacrée.”

Une analyse plus approfondie aura lieu avant que le marin ne soit inhumé avec un enterrement approprié.

La loi Grylls – ou les lois de 1808 et 1886 sur l’enterrement des personnes noyées – stipule que tous les corps rejetés par la mer doivent être enterrés dans un sol consacré.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du Parlement, les restes étaient enterrés sans cérémonie sur la falaise la plus proche de l’endroit où le défunt avait débarqué.

Le projet de loi a été rédigé par Thomas Grylls, un avocat de Cornouailles, à la suite du naufrage de la frégate HMS Anson au large de Loe Bar en 1807.