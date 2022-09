Un mystère entoure l’emplacement de la “ bande mortelle ” de Steve Irwin qui révèle ses derniers mots avant d’être tué par stingray

Des images CHOQUANTES du moment où Steve Irwin a été tué par une raie restent cachées au public alors que le mystère entoure l’emplacement de la bande.

L’écologiste australien bien-aimé est décédé le 4 septembre 2006, après avoir été percé à la poitrine par la barbe venimeuse de la créature lors du tournage d’une nouvelle émission de télévision.

Steve tournait une nouvelle émission de télévision lorsqu’il a été tué par une raie Crédit : YouTube

Steve, photographié avec sa femme Terri et ses enfants Bindi et Robert, est décédé il y a 16 ans Crédit : Document – Getty

Son équipe de tournage a enregistré tout l’incident d’horreur – y compris les derniers mots de Steve – sur bande lors du tournage du documentaire Ocean’s Deadliest au Batt Reef près de Port Douglas.

Toutes les copies ont été remises aux autorités pour leur enquête et une fois l’enquête terminée, elles ont toutes été détruites – sauf une.

Steve a toujours insisté pour que son équipe prenne tout en photo lors du tournage pour la télévision, quelle que soit la gravité de la situation.

Les images déchirantes n’ont jamais été rendues publiques et la localisation de la dernière bande existante reste un mystère 16 ans après la mort tragique de l’homme de 44 ans.

L’équipage de Steve a tenté frénétiquement de faire revivre la star de Crocodile Hunter avant que les ambulanciers paramédicaux ne pratiquent la RCR sur le rivage, mais le père de deux enfants est malheureusement décédé avant d’arriver à l’hôpital.

Son meilleur ami et John Stainton ont dit à Larry King de CNN en 2006 : “Quand ça (la cassette) sortira enfin, elle ne verra jamais la lumière du jour. Jamais. Jamais.

“Je l’ai vu, mais je ne veux plus le revoir.”

Steve a été transpercé au cœur par une raie après avoir nagé au-dessus de la créature de huit pieds.

On pense que le poisson généralement inoffensif a confondu l’expert animalier avec un requin.

Steve a dit à son équipage que la pointe m’avait “percé le poumon”, ignorant qu’elle avait traversé son cœur.

Le caméraman Justin Lyons, qui a filmé l’incident tragique, a déclaré: “Alors que nous revenons en voiture, je crie à l’un des autres membres d’équipage du bateau pour qu’il mette la main sur la blessure, et nous lui disons des choses comme , ‘Pense à tes enfants, Steve, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi’.

“Il m’a simplement regardé calmement et a dit:” Je suis en train de mourir “. Et c’est la dernière chose qu’il a dite.”

Stainton a juré de veiller à ce que la vidéo ne soit jamais rendue publique lors d’une interview déchirante en 2006.

Il a dit: “Je ne voudrais jamais que cette cassette soit montrée.”

Toutes les copies des images, à l’exception d’une bande, ont été détruites après l’enquête sur la mort de Steve.

Il a déjà été rapporté que sa veuve Terri avait reçu le dernier exemplaire.

Mais elle a dit qu’il y avait encore une copie dans un coffre-fort de la police.

Elle a déclaré au magazine You en 2018 : “Après la mort de Steve, 100 millions de téléspectateurs ont regardé une vidéo de sa mort qui a été diffusée sur YouTube.

“Ce film était une invention complète exploitant la tristesse des gens.

“Je n’ai jamais regardé les vraies images. Pourquoi le ferais-je ?

“Je sais comment mon mari est mort et j’ai été soulagée que les enfants ne soient pas sur le bateau comme ils le seraient habituellement. Cela aurait été horrible s’ils en avaient été témoins.”

Terri continue de diriger l’Australia Zoo – fondé par les parents de Steve, Bob et Lyn en 1970 – avec elle et les deux enfants de Steve, Bindi et Robert.