Une maman et ses trois enfants ont été retrouvés morts dans un meurtre-suicide présumé.

Les corps de Katie Perinovic, 42 ans, ses deux filles Claire, 7 ans, Anna, 5 ans, et son fils de 3 ans, Matthew, ont été découverts jeudi à leur domicile à Tullamarine, Melbourne.

Le père Tomislav Perinovic est une « personne d’intérêt » et participe actuellement aux enquêtes, mais n’a pas encore été officiellement interrogé, a indiqué la police.

Le commissaire par intérim Mark Galliott a déclaré qu’il y avait un « certain nombre de possibilités » que les flics envisageaient, ajoutant qu’un meurtre-suicide « en était » une.

Dans une déclaration, le sous-commissaire par intérim, Robert Hill, a déclaré: «C’est un événement tragique de perdre la vie, quelles que soient les circonstances.

« Mais quand il s’agit de trois enfants – le deuxième événement qui s’est produit cette semaine où nous avons vu la perte d’enfants dans des circonstances horribles – cela a un impact sur la communauté. »

Avertissant les gens de ne pas spéculer sur les circonstances entourant la tragédie, M. Hill a déclaré que la police ne pensait pas qu’il y avait d’autres parties impliquées dans les décès.

« Nous avons encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir réellement comprendre et apprécier ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

Il est entendu que le père, M. Perinovic, était la personne qui avait initialement contacté les services d’urgence.

TRAGÉDIE FAMILIALE

Il n’a pas été blessé, bien qu’il paraissait «désemparé» selon un témoin.

M. Hill a déclaré que la scène du crime – qui aura « des effets durables » sur les officiers présents, faisait toujours l’objet d’une enquête.

Des sources policières ont déclaré que les blessures subies par les membres de la famille étaient « horribles », rapporte le Daily Mail Australia.

Le voisin John Constantino a déclaré qu’il avait discuté avec la maman de trois enfants mercredi soir – et que rien ne semblait sortir de l’ordinaire.

Parler à L’âge, il a dit: « J’arrosais le jardin vers 19h30 et elle est passée et elle avait l’air heureuse et tout. »

Tara Jenkins, qui habite au coin de la rue, a déclaré qu’elle avait été « vidé » par la nouvelle.

«Ces enfants étaient si jeunes, juste de beaux petits enfants.[Their mother] était toujours seule avec eux et était une mère très aimante », a déclaré Mme Jenkins.

Un autre voisin de la famille a qualifié l’incident tragique de « terrible », rapporte NCA Newswire.

Et une personne vivant à proximité a déclaré que Mme Perinovic était une « gentille dame » et qu’elle s’arrêtait toujours pour discuter, ajoutant: « C’est vraiment choquant. »