Les RÉSIDENTS ont été stupéfaits après avoir affirmé avoir vu un OVNI bizarre avec des lumières vertes tournantes encerclant le ciel nocturne aux États-Unis.

Plusieurs personnes ont rapporté avoir repéré le mystérieux spectacle tournant au-dessus de Middletown, Ohio, mercredi soir vers 22h30.

Un mystérieux OVNI tournant dans le ciel a été repéré mercredi dans l’Ohio Crédit : Caden Little et Bryce Garrick

Des habitants déconcertés ont rapporté avoir vu une lueur verte éclairer le ciel nocturne avant qu’elle ne disparaisse Crédit : Caden Little et Bryce Garrick

Les habitants ont rapidement sorti leurs téléphones pour enregistrer l’objet étrange avec une lueur verte inquiétante traquant la ville au-dessus de leur tête.

Des images étranges prises par Caden Little montrent un anneau de lumières planant au-dessus de lui dans un mouvement tourbillonnant – avant de disparaître rapidement.

Il a déclaré au média local WCPO que l’incident « était effrayant » mais que « en deux secondes environ, il était hors de vue ».

« Cela ressemblait à quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant », a déclaré Caden. « J’avais déjà vu des drones voler et ce n’était pas comme n’importe quel type de drone.

« La façon dont il se déplaçait et à quelle vitesse il pouvait décoller… Je n’ai jamais rien vu de tel. »

Un autre témoin perplexe, Bryce Garrick, a expliqué qu’il était dans sa voiture lorsqu’il a remarqué le défilé particulier de lumières tournant dans le ciel.

Il a capturé une vidéo dramatique montrant le prétendu OVNI tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre alors que les automobilistes étaient assis en dessous, qui semblaient arborer cinq feux verts dans une formation circulaire.

Mais il a soudainement disparu vers la gauche à une vitesse significative après seulement quelques secondes, disparaissant dans la nuit.

Les résidents ont cherché frénétiquement des réponses à la suite de cet incident inhabituel, mais les autorités n’ont aucune explication.

Le bureau du shérif du comté de Butler a déclaré qu’il n’avait reçu aucun appel concernant les lumières et qu’il ignorait leur source.

Cependant, les experts ont été sceptiques quant à l’authenticité du supposé OVNI, bien qu’il ait admis qu’il voyageait trop vite pour être un drone.

Le président de la Cincinnati Astronomical Society, Bryan Simpson, a suggéré que le phénomène était peut-être une farce élaborée mise en scène pour les médias sociaux.

Il a déclaré: « Je pense que le véritable test d’authenticité est de recevoir de nombreux rapports sur la même chose.

« Sinon, c’est probablement faux. Et par lots, je veux voir au moins 20 rapports différents.

« C’est si facile à simuler avec un logiciel d’animation graphique prêt à l’emploi pour les goûts de TikTok. »

L’étrange observation survient après qu’une famille a frénétiquement appelé la police affirmant que des extraterrestres imposants « aux yeux brillants » se sont écrasés dans leur jardin.

La couvée terrifiée a contacté les autorités en disant qu’ils avaient vu des extraterrestres de 8 pieds errer à l’extérieur de leur maison.

Bien que la plupart des rapports d’activités extraterrestres présumées soient ridiculisés par les flics, un officier a révélé qu’il avait également vu quelque chose d’étrange.

Il se tenait sur le bord de la route à Las Vegas, Nevada, lorsqu’il a remarqué un objet brillant filant au-dessus de sa tête dans le ciel nocturne.

La caméra corporelle du flic a incroyablement capturé le moment où l’OVNI a plané au-dessus de lui dans l’obscurité le 1er mai vers 23h50.

Plusieurs personnes de l’est de la Californie, du Nevada et de l’Utah ont également signalé avoir vu le flash, selon l’American Meteor Society.

Mais il a piqué du nez derrière une rangée de maisons et a apparemment disparu, laissant l’officier croire qu’il s’agissait simplement d’une étoile filante.

À peine 40 minutes plus tard, la police du métro de Las Vegas a ensuite reçu un appel d’une famille affirmant que des êtres « non humains » se trouvaient dans leur jardin.

L’appelant paniqué a expliqué qu’il semblait que deux personnages effrayants erraient, rapporte 8NewsNow.

Ils ont dit: « Il y a comme une personne de 8 pieds à côté et une autre est à l’intérieur et elle a de grands yeux et elle nous regarde – et elle est toujours là.

« Dans mon jardin. Je jure devant Dieu que ce n’est pas une blague, c’est en fait – nous sommes terrifiés. Ils sont très grands. Ils mesurent 8 pieds, 9 pieds, 10 pieds.

« Pour nous, ils ressemblent à des extraterrestres. De grands yeux. Ils ont de grands yeux. Comme, je ne peux pas l’expliquer, et une grande gueule », ont-ils dit au répartiteur.

« Ils ont les yeux brillants et ils ne sont pas humains. Ils ne sont à 100% pas humains. »

Deux officiers ont été envoyés sur les lieux pour enquêter, l’un admettant qu’il « avait des papillons » au milieu des doubles rapports d’un OVNI.

La famille, qui souhaite rester anonyme, a déclaré qu’elle avait depuis dû verrouiller sa propriété après avoir prétendument reçu des menaces de la part de personnes les accusant d’avoir organisé un « canular élaboré ».

Ils ont dit à NewsNation qu’ils étaient « anxieux et effrayés » de quitter leur maison suite à la frénésie qui a suivi leur prétendue rencontre extraterrestre.

Des témoins ont déclaré que l’étrange spectacle se déplaçait à une vitesse incroyable Crédit : Caden Little et Bryce Garrick