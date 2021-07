Un mystère alors qu’un homme disparu craignait d’être mort dans un accident d’avion il y a 45 ans se présente ALIVE et prévoit des retrouvailles avec sa famille stupéfaite

Un HOMME dont la famille croyait qu’il était mort dans un accident d’avion il y a 45 ans a été stupéfait d’apprendre qu’il est en fait en vie alors qu’ils se préparent à une réunion émotionnelle.

Sajid Thungal, aujourd’hui âgé de 70 ans, a quitté sa ville natale de Kottayam, en Inde, en 1974 pour travailler dans le golfe Persique.

Sajid Thungal était mort dans un accident d’avion il y a 45 ans Crédit : Pasteur Philip

M. Thungal, maintenant âgé de 70 ans, devrait retrouver sa famille après avoir été emmené dans un refuge géré par le pasteur Philip, à droite Crédit : Pasteur Philip

Le jeune homme de 22 ans a laissé derrière lui ses parents, quatre frères et quatre sœurs et a commencé à organiser des événements à Abu Dhabi pour des chanteurs et danseurs indiens.

Mais en octobre 1976, une troupe d’artistes avec laquelle M. Thungal avait passé 10 jours à travailler est décédée dans un accident d’avion.

Les 95 passagers et membres d’équipage à bord du vol Indian Airlines à destination de Madras ont perdu la vie lorsque l’avion s’est écrasé après que l’un de ses moteurs a pris feu.

M. Thungal craignait la mort de sa famille et, rongé par le chagrin et la culpabilité, il n’a pas contacté ses proches.

Il a ensuite déménagé à Mumbai, puis à Bombay, en 1982, et y vit depuis, rapporte le National News.

« Je n’ai pas contacté la famille parce que je me sentais comme un échec », a-t-il déclaré.

« Je devais faire fortune dans le Golfe et je ne l’ai pas fait.

« Ensuite, j’ai continué à penser que je ferais quelque chose de moi-même à Bombay et que je contacterais tout le monde. Mais cela ne s’est pas produit non plus. De cette façon, 45 ans ont passé. »

Il y a deux ans, un ami a trouvé M. Thungal sans ressources et si malade qu’il pouvait à peine marcher, et l’a emmené dans un refuge.

Je veux aller a la maison. Si les gens ici ne s’étaient pas occupés de moi, je serais mort sans avoir retrouvé ma famille. Sajid Thungal

Cependant, il n’a mentionné sa famille qu’il y a quelques semaines à peine.

Mais le pasteur KM Philip, qui dirige le refuge, a demandé que des enquêtes soient faites à la mosquée de Kottayam pour voir si sa famille vit toujours dans la région.

Miraculeusement, l’imam a connu la famille de M. Thungal – qui a été choquée d’apprendre qu’il était en effet toujours en vie.

« Ils ont été plus que choqués d’apprendre qu’il était vivant. Son père est décédé il y a longtemps, mais sa mère a 91 ans », a déclaré le pasteur Philip au journal.

M. Thungal a pu avoir un appel vidéo avec sa famille, mais était tellement submergé par l’émotion qu’il pouvait à peine parler.

« Je veux aller a la maison. Si les gens ici ne s’étaient pas occupés de moi, je serais mort sans avoir retrouvé ma famille », a déclaré M. Thungal.

Son frère Mohammed Kunju doit arriver mercredi à Mumbai pour le rencontrer et le ramener chez lui.

M. Kunju a déclaré que lui et ses frères et sœurs n’avaient jamais oublié leur frère et qu’il s’était lui-même rendu à Abu Dhabi après l’accident dans l’espoir de retrouver son frère.

« J’ai montré sa photo partout mais personne ne savait rien », a-t-il déclaré.

« Maintenant qu’il rentre enfin à la maison, nous n’allons pas le perdre de vue. »