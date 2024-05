Un mystère à Knives Out ajoute Josh O’Connor et Cailee Spaeny

Mise à jour : Andrew Scott, vu le plus récemment dans Nous tous, étrangers et Netflix Ripleyc’est aussi maintenant confirmé par Variety comme rejoindre le casting.

Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons appris le titre du dernier film de Rian Johnson Couteaux sortis mystère – Réveillez-vous l’homme mort (oui, sans virgule). Le scénariste/réalisateur n’a partagé aucun casting, mais la nouvelle est arrivée depuis (initialement via Qu’y a-t-il sur Netflix et confirmé depuis par les métiers) que les deux premières pièces de l’ensemble autour du vétéran de retour Daniel Craig ont été verrouillées : Challengers » Josh O’Connor et PriscilleC’est Cailee Spaeny.