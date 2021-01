Après que l’animateur des médias sociaux Yashraj Mukhate soit devenu une sensation du jour au lendemain, un chanteur-compositeur canadien Lubalin est également devenu viral sur Internet en transformant les conversations sur les médias sociaux en une chanson. Lubalin a fait une chanson d’une conversation Facebook qui a laissé les internautes divisés. La vidéo a été initialement partagée sur TikTok et y a recueilli plus de 9 millions de vues. Suite à cela, Lubalin a partagé la vidéo sur ses pages Instagram et Facebook.

La première chanson de Lubalin est une conversation inhabituelle sur l’achat de deux lits. Partageant la vidéo sur son Instagram, il a écrit: «J’ai fait un tiktok hier et il a un peu explosé (plus de 9 millions de vues) je pensais que je le partagerais ici aussi … #thsnks».

Publication partagée, la vidéo a recueilli plus de 6,5 lakh vues sur Instagram et un certain nombre de réactions. Un utilisateur a commenté: «J’ai maintenant perdu le compte du nombre de fois que j’ai regardé ceci, pleuré en riant et partagé avec ma famille et mes amis. Le meilleur de 2020 !!! Vous êtes super talentueux d’ailleurs! J’écoute ta musique mais c’est un banger lol thsnks ….. ». Un autre utilisateur a commenté: « Chef-d’œuvre absolu C’est ma sonnerie car hier, je ne peux pas m’arrêter de l’écouter. »

Une autre chanson de Lubalin est basée sur une conversation entre deux femmes nommées Caroline et Helen à propos d’une recette. Alors que ses expressions faciales font exploser Internet, le musicien se souvient du jour où il n’avait que 400 abonnés sur Instagram en écrivant: «Anotha one! Tu te souviens il y a 7 jours quand j’avais 400 followers? ».

Maintenant, Lubalin compte 13 200 abonnés Instagram et 26 000 abonnés sur Twitter.

La deuxième vidéo des musiciens a attiré beaucoup d’attention comme la précédente. Les internautes louent Lubalin pour ces chansons incroyables. L’un d’eux a commenté: «N’arrêtez jamais cet homme! Je commencerais le drame pour toi juste pour que tu puisses en faire une chanson lol ». Un autre commentaire sur son message se lit comme suit: «Vous êtes la seule raison pour laquelle je ne supprime pas IG. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Un troisième commentaire dit: «J’en ai besoin chaque semaine. Merci beaucoup «

Les chansons sont largement partagées sur diverses plateformes de médias sociaux et suscitent plusieurs réactions.

Auparavant, Yashraj avait créé le jingle «Rasode Mein Kaun Tha» qui a pris d’assaut le pays. Il est toujours partagé sur diverses plateformes de médias sociaux.