Un musicien terre-neuvien qui fait salle comble dans ses 80 ans

CLARENVILLE, T.-N.-L. –

Jeudi, à 14 heures, la scène au Lions Club de Clarenville, à Terre-Neuve, rivalisait avec n’importe quel bar tapageur de St. John’s qui vibre de musique tard un soir de week-end.

Les vitrines étaient embuées, la piste de danse était pleine à craquer et la foule d’environ 150 seniors à guichets fermés se déplaçait par deux, demandant au guitariste principal du groupe en tête d’affiche une chanson de plus avant de faire une pause.

Dan Gambin n’avait pas besoin de beaucoup de conviction. Il a posé sa guitare, a pris son accordéon et s’est lancé dans une gigue traditionnelle de Terre-Neuve.

« C’est une légende », a déclaré Tess Culleton, qui joue de la guitare et chante aux côtés de Gambin dans le Best Kind Band.

Gambin a 83 ans et on lui a diagnostiqué une démence il y a environ deux ans. Même s’il commence à avoir des problèmes de mémoire, il joue toujours de quatre instruments dans deux groupes, et sa carrière musicale de plusieurs décennies ne montre aucun signe de ralentissement.

« J’aime la musique, je l’ai toujours aimé, mon Dieu », a déclaré Gambin dans une interview plus tôt dans la semaine, grattant une guitare alors qu’il parlait dans la maison de sa fille à St. John’s.

« La communication entre le groupe et les gens, c’est de ça qu’il s’agit. »

Gambin a été poussé à jouer de la musique pendant la majeure partie de sa vie. Il a grandi à Clattice Harbour, une petite communauté située dans les replis de la baie Placentia qui abritait à l’époque environ 120 personnes. Les habitants de Clattice Harbour pêchaient pendant la journée et se réunissaient la nuit pour visiter, chanter et jouer de la musique, a déclaré Gambin.

Il pense qu’il avait environ 10 ans lorsqu’il a acheté son premier accordéon avec l’argent qu’il avait économisé en vendant des calamars qu’il avait pêchés, nettoyés et séchés.

Une guitare était d’un prix prohibitif, même pour un jeune industrieux de 10 ans, qui a fabriqué la sienne en cuisant à la vapeur et en façonnant des planches à partir de vieilles caisses de pommes. Il a envoyé chercher les cordes, les touches et le manche, a-t-il déclaré.

Il a commencé à se produire dans l’école à classe unique de Clattice Harbour, où la communauté organisait occasionnellement des danses pour les adultes. Encore écolier, il s’asseyait et jouait de son accordéon au centre de la pièce, au milieu du chaos des couples tourbillonnants. Il s’est fait renverser à plusieurs reprises, se souvient-il, mais c’était le seul moyen de se faire entendre sans système de sonorisation.

« Ils se moqueraient de moi, et je suis là, sur le dos, toujours en train de jouer », a-t-il déclaré.

À Placentia, à Terre-Neuve-et-Labrador, à environ 50 kilomètres de sa ville natale, de l’autre côté de la baie, il s’est joint au groupe local populaire The Hilltoppers et est devenu très connu dans la région, a déclaré sa fille, Sheila Taylor. Sa femme et ses quatre enfants le suivaient à certains concerts, faisant de ce voyage des vacances en famille, a-t-elle ajouté.

Le Best Kind Band s’est formé au plus fort de la pandémie de COVID-19. Il y a généralement huit membres, âgés de 59 à 88 ans, et ils aident Gambin à se rappeler quand il a un entraînement ou un concert, a déclaré la chanteuse Cindy Fulford.

Elle s’assoit à côté de Gambin quand ils jouent afin de pouvoir lui donner un coup de coude pour lui faire signe ou lui dire qu’il est sur la dernière mesure de son solo, a-t-elle déclaré.

« L’ensemble du groupe, sans aucun doute, nous dépendons les uns des autres », a déclaré Gambin.

« Nous le faisons », a convenu Fulford. « Nous sommes devenus une famille. »

Le groupe est complet et occupé. Ils jouent dans des églises et des résidences pour personnes âgées et organisent des danses communautaires, comme la fête à Clarenville, à Terre-Neuve, jeudi après-midi. L’événement Oktoberfest a été organisé par le club des plus de 50 ans de la communauté et le Lions Club local, et MC Glenn Plowman a déclaré qu’il était complet le mois dernier.

« C’est notre musique », dit-il en souriant et en élevant la voix pour pouvoir être entendu par-dessus le groupe et le vacarme sur la piste de danse.

« meilleur type » est une expression terre-neuvienne qui, pour Fulford, signifie « pas parfait, mais quand même assez bon ». « Nous sommes le meilleur type ! » » a-t-elle appelé la foule à un moment donné jeudi, en riant après que le groupe ait dû tenter une seconde fois les premières notes d’une chanson.

Le public était indifférent à cette erreur. Ils ont rempli la piste de danse quelques secondes après le début de chaque chanson, hululant, applaudissant et chantant les paroles de « In Them Old Cottonfields Back Home » de Johnny Cash et « Grey Foggy Day » d’Eddie Coffey avec Fulford et le groupe. Un homme drapé de rubans de billets de tombola bleus s’est frayé un chemin à travers la foule pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives locales.

Après sept décennies de performance, Gambin a déclaré qu’il disposait d’un test simple pour déterminer s’il jouait bien tout en donnant au public ce qu’il recherchait : « Regardez la piste ». Et jeudi, le parquet était de la meilleure des formes.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 20 octobre 2024.