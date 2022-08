Un musicien du nord-ouest de la Colombie-Britannique recevra un doctorat honorifique d’une université ontarienne

Le phénomène musical des Smithers, Alex Cuba, a annoncé qu’il recevrait un doctorat honorifique de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, en octobre.

“Je me sens très honoré et excité, c’est au-delà de mes rêves”, a déclaré Cuba.

Une lettre du Dr Patrick Deane, principal et vice-chancelier de l’Université Queen’s, se lit en partie comme suit : « Au nom du Sénat de l’Université Queen’s à Kingston, j’ai le grand plaisir de vous inviter à recevoir le diplôme honorifique de doctorat en droit. . En vous nommant pour un diplôme honorifique, l’Université Queen’s souhaite reconnaître votre impact artistique et culturel en tant que musicien cubain, en maintenant le tissu sonore et musical de votre lieu de naissance, tout en vous intégrant complètement et avec succès dans les cultures du Canada.

Dans son acceptation du diplôme, Cuba a également été invité à donner une adresse aux étudiants diplômés.

Cela a été une année remarquable pour Cuba, remportant cette année le Grammy Award du meilleur album de pop latine, pour un album enregistré et produit ici même dans la vallée de Bulkley.

Maintenant un doctorat honorifique et une peinture murale sur la rue Main à Smithers en hommage à ses réalisations dans l’industrie de la musique.

“Les mots ne suffisent pas pour exprimer l’immense gratitude que je ressens, la décision de peindre cette peinture murale n’était pas seulement une célébration de ma victoire aux Grammy Awards, mais aussi de l’art en général et cela ne peut que former une communauté encore meilleure”, a déclaré Cuba dans un déclaration.

“Ça a été une année incroyable.”

