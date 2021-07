Un musicien du Cachemire jouant à Rabab gagne sur Internet avec Fusion Tunes

Un garçon de 21 ans de la région de Bemina à Srinagar est devenu une star en ligne avec ses airs mélodieux qu’il joue sur un rabab (ou rubab). Le clip instrumental d’Adnan « Tumhe Dillagi » a reçu 50 lakh vues sur Internet et 15 lakh vues sur YouTube. La pièce est une version instrumentale de la chanson du même nom du géant soufi Nusrat Fateh Khan Ali.

Adnan Manzoor, un étudiant en ingénierie de l’Université du Cachemire, a appris l’instrument à l’âge de 15 ans et a commencé à apprendre auprès d’un musicien bien connu, Irfan Bilal. Depuis lors, Adnan maîtrise le rabab de telle manière qu’il mélange désormais harmonieusement musiques occidentale et folklorique. Adnan dit : « Aujourd’hui, les gens ont oublié les instruments de musique traditionnels. Mon objectif est de faire revivre ces instruments et d’y attirer la jeune génération. » Pour cela, il enseigne aux jeunes du monde entier à jouer de l’instrument à cordes. « Quiconque souhaite apprendre à jouer du rabab peut me contacter. à tout moment », dit le jeune.

Adnan a participé à de nombreux concerts et événements musicaux en direct dans tout le pays. Il a également travaillé avec le directeur musical de Bollywood Himesh Reshammiya. Il travaille actuellement sur un nouveau projet avec Zee Music Industry.

Le musicien ajoute : « Mon rêve ultime est de jouer en direct devant un public international. » Le rabab est un instrument de musique traditionnel originaire d’Afghanistan. Il a été largement utilisé par les musiciens Sofi à travers la vallée du Cachemire pendant de nombreuses décennies, mais en raison de l’arrivée des nouveaux instruments de musique, il perd de son éclat.

Chaîne YouTube d’Adnan :

www.youtube.com/channel/UCPwbr2it9gsZc8ERZyXQ7NA

Tumhé Dillagi : https://youtu.be/o6Bur2v-iLo

